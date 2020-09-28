شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة الموضة المصرية مروة حسن في العناية المركزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرضت خبيرة الموضة المصرية مروة حسن لحادث سير كبير خلال عودتها مع زوجه وطفلها الصغير من الساحل الشمالي بعد قضاء أجازتهم الصيفية، ونقلت على أثر الحادث إلى العناية المركزة، وذلك وفقا لما أعلنته أيسل خالد، ملكة جمال مصر لعام 2017، وكتبت عبر خاصية "استوري"، على حسابها بموقع "انستغرام":"أدعو لمروة حسن عملت حادث مروع على الطريق الصحراوي وهي في العناية المركزة محتاجة دعواتكم". بحسب صحيفة "المصري اليوم".

ومروة حسن هي رائدة أعمال وخبيرة موضة كما تُعد واحدة من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشتهرت بتقديم نصائح علي كيفية ارتداء الحجاب بشكل أنيق وترتيبه مع الملابس بلإطلالات عصرية.

مروة حسن احتفلت بزفافها العام الماضي، ثم رزقت بطفلها الأول يوسف والذي أحتفلت بإتمامه شهره الرابع في وقت سابق. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | خبيرة الموضة المصرية مروة حسن في العناية المركزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.