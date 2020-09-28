"سمر" تتهم محامي في الإسكندرية بالتحرش بها: "قابلني بالهدوم الداخلية"

علاقات و مجتمع

باتت حوادث التحرش وجبة دسمة يومية تسردها الضحايا على غيرها من الفتيات بهدف تحذيرهن، ونقل التجارب إليهن، فبين اليوم والآخر تطل علينا الضحايا بقصة تقشعر لها الأبدان، تحمل في طياتها الكثير من مشاعر الخوف، والرهبة، والألم، بل والأذى النفسي والجسدي.

"سمر محمد" صاحبة الـ 32 عامًا، التي خرجت عن صمتها بعد عامين من تعرضها لحادث تحرش أليم، وذلك بعد ظهور المتهم من جديد، الأمر الذي دفعها للحديث بل والتقدم ببلاغ ضده بكل الأفعال المُشينة التي فعلها تجاهها - بحسب ما ذكرت.

وقالت "سمر" في حديثها لـ "هُن": "الموضوع كان في أكتوبر 2018، قريت إن محامي اسمه (م.ح.إ) عاوز سكرتيرة لبقة، وتتدرب، وأنا درست حقوق وكنت حابة الفرصة، وفعلًا روحت المكتب اللي كان في شارع أبو قير في منطقة سيدي جابر، عشان أشوف النظام وأعمل انترفيو".

وأضافت: "دخلت المكتب اتكلم شوية عن الشغل وبعدها قالي انتظريني 10 دقايق، خرج ورجع بعدها بهدومه الداخلية وقفل الباب، حاولت أخرج مسكني وتقريبًا كتفني، مسك جسمي، وشالني، محستش بنفسي غير وأنا بصرخ وبضربه بالقلم".

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واستطردت الفتاة: "مشيت جري وأنا معنديش توازن نهائي، طلعت أجري وكان تأثير إنه شالني وكتفني بالوضع ده ظاهر عليا كوجع في فقرات ضهري كلها".

الضحية ذهبت للمستشفى عقب الواقعة، للخضوع لعملية جراحية جعلتها تقضي أكثر من 4 أشهر في المنزل، قائلة: "بعدها روحت المستشفى كان عندي التهاب غضروفي، عملت عملية وقعدت 4 أشهر في البيت مبتحركش، كل حاجة كانت مأثرة فيا، وبعدين عرفت إنه قفل المقر فسكت".

أكثر من عام حاولت فيه "سمر" التطرق لحياتها ولعملها، حيث قامت بوضع حجر أساس لجمعية خيرية لمساعدة الغير، قبل أن يظهر لها "المحامي" من جديد من خلال طلب صداقة: "اتفاجئت في شهر مارس اللي فات إنه باعتلي طلب صداقة، شتمته على طول، وبدأت أنشر على الفيسبوك اللي حصلي منه، وأحذر البنات منه وأنهم لو لقوا إعلان ليه ميرحوش أبدًا، لكن كان فيه ناس مشتركة بينا وصلوله الكلام".

وتابعت: "حاول يساومني وطلب يدفعلي 50 ألف جنيه، رفضت وقلتله هكتب كل حاجة، قام عمل فيا محضر سب وقذف بالمنشورات بتاعتي".

واستطردت: "تهديدات كتير كانت بتجيلي من وراه وابتزازات لدرجة إني لما شوفته في النيابة بعد ما عملت فيه محضر ضربته بالقلم هناك".

وأكملت السيدة حديثها: "في بنت بعتتلي إنه عمل معاها كده برده، وبيستغل بنات كتير ويساومهم ويبتزهم، لكن هي خايفة تكتب أو تبلغ عشان كلام الناس"

وأضافت: "أنا عملت فيه 3 محاضر في قسم سيدي جابر، لكن مش حابة أنشر أرقامهم لأني خايفة يعمل أي حاجة ويتلاعب، لكن هو على علم إني قدمت ضده مذكرة في النقابة يوم 5 أغسطس برقم 86، وهيتحقق فيها يوم 11 أكتوبر 2020".

واختتمت "سارة" مستنية آخد حقي، ومستنية يثبتوا عليه اللي بيعملوا في مكتبه وفي بنات الناس عشان يتعظ".