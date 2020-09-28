قبل الحادث بأيام.. متابعة للبلوجر مروة حسن: "ربنا يبتليكي بمرض خبيث"

علاقات و مجتمع

منذ إعلان خبر تعرض الفاشونيستا والبلوجر مروة حسن، لحادث مروع نقلت على إثره إلى العناية المركزة، وذهب العديد من الرواد للتشبث بفكرة الحسد كسبب رئيسي لحادث البلوجر.

وعلى الفور بدأت صور "مروة" تتداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث زعم الرواد بأن الأمر كان سببه "الحسد"، خاصة أن البلوجر الشهيرة كانت تتلقى العديد من التعليقات من متابعيها التي تخص السؤال عن حياتها الشخصية والعملية، فضلًا عن تلقيها بعض الدعوات بالمرض.

متابعة للبلوجر: "ربنا يبتليكي بمرض خبيث"

وتلقت البلوجر تعليقًا لاذعًا منذ عدة أيام قبل الحادث، عقب نشرها صورة وهي تستمتع بعطلتها الصيفية في الساحل الشمالي.

وعلقت إحدى المتابعات قائلة: "ربنا يبتليكي بمرض خبيث أنتي، وأهلك وأولادك وكل اللي بتحبيهم يارب".

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لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث بات رواد السوشيال ميديا يتداولون التعليقات اللاذعة والسامة التي تلقتها البلوجر، إذ علقت لها إحدى المتابعات قبل الحادث بساعات: "إزاي بتسوقي وابنك على رجلك"، الأمر الذي جلب لها الكثير من الانتقادات، معلقين: "قولي ماشاء الله"، و"أهي عملت حادثة".

وكانت إحدى المتابعات حذرت "البلوجر" مؤخرًا من نشر صور طفلها، خوفًا أن يُصاب بالحسد، وفقا لها، قائلة: "هو أنتي ممكن تبطلي تنزلي صور لابنك عشان حرام كده ؟؟؟ واحدة سمعتها بوداني بتقول ابن مروه دا عجل رجله تخينه والواد عجل من صغره، شايفه الكلام اللي بيتقال وده كلوه حسد كفاية حرام متبينيش حاجه للناس أحسن".

وكانت أيسل خالد، ملكة جمال مصر لعام 2017، أعلنت عبر خاصية "استوري"، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تعرض الفاشونيستا والبلوجر مروة حسن، لحادث مروع نقلت على إثره إلى العناية المركزة.

وطالبت أيسل خلال منشورها متابعي مروة بالدعاء لها، قائلةً "ادعوا لمروة حسن، عملت حادثة على طريق الصحراوي وهي في العناية المركزة، محتاجة دعواتكم".