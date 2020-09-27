عارفة عبدالرسول تنشر صورة جديدة بعد أزمة "المايوه": ويخلق ما لا تعلمون

علاقات و مجتمع

عقب ساعات من تعرضها لانتقادات بسبب ظهورها بـ"مايوه"، شاركت الفنانة عارفة عبدالرسول صورة جديدة لها، خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية، دون توضيح أزيائها.

وظهرت "عارفة" خلال جلوسها بجوار "شلال" في إحدى المدن الساحلية المحاطة بالنخيل والأشجار، معلقة بآية من القرآن الكريم تعبر بها عن إعجابها بالمنظر الطبيعي: "ويخلق مالا تعلمون".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، التي حصدت مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "أنتي جميلة وقمر ومصدر طاقة إيجابية"، و"مش عارفة الدنيا قامت ليه علشان صورتك بالمايوه في البحر"، و"حلوة الصورة دي وإطلالتك مناسبة لسنك".

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وتعرضت الفنانة عارفة عبدالرسول، للهجوم بسبب صورتها بالمايوه، التي أرفقتها بتعليق: "لقيت الطبطبة"، لكن جاءت الكثير من تعليقات متابعيها تنتقدها، ومنها: "يا خوفي لا تندمي متأخر، إيه كمية التطبيل دي اتقي الله في لحمك وفي سنك، حضرتك ست كبيرة المفروض تبقى قدوة طبطبة إيه بس إنا لله وإنا إليه راجعون، وكمية الناس اللي عمالة تهني وتشجع الله يهديكم، كنت بحترمك وبحترم تمثيلك، لكن كده الله يهديكي ويهدينا جميعا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يارب.. ربنا يطبطب علينا برحمته".

يذكر أن آخر ظهور للفنانة عارفة عبد الرسول في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل "رجالة البيت"، من بطولة أكرم حسني وأحمد فهمي وبيومي فؤاد، ودارت أحداثه في حلقات منفصلة متصلة.