ماجدة الرومي بمكياج بسيط بصحبة أسرتها.. ومتابعون: "العيلة كلها حلوة"

لايف ستايل

شاركت ريتا نجيم الرومي، زوجة شقيق ومدير أعمال المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، عوض الرومي، صورة عائلية تجمعها مع الفنانة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهرت "ريتا" بإطلالة صيفية خضراء اللون مع تسريحة شعر إنسيابية، فيما أطلت الفنانة اللبنانية بأزياء سوداء ومكياج صباحي بسيط، فيما ظهرت إحدى أفراد العائلة التي تُدعى "سما" بالصورة، بشعر "كيرلي" أشقر.

وعلقت زوجة شقيق ماجدة الرومي، على الصورة قائلة: "أجواء الأحد بعد الظهر في بيت العائلة مع ماجدة وسما".

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "مرحبا بالسيدة ماجدة.. ملكة الغناء في الوطن العربي"، و"العيلة كلها حلوة".

وأعرب الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، عن تأثره بما حدث في لبنان خلال لقائه بالفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، الذي التقطته عدسات الكاميرات وهو يعانقها ويبكى في أحضانها، عقب انفجار مرفأ بيروت.