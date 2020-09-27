بسنت "غاضبة" وشيري تحترمه.. رد فعل طليقات معز مسعود على أنباء ارتباطه

علاقات و مجتمع

قررت كلًا من اليوتيوبر بسنت نورالدين، والفنانة شيري عادل، زوجتا الداعية معز مسعود، السابقتين، الرد على أنباء ارتباطه بالفنانة حلا شيحة، التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة، ولم يُعلق عليها أحد الطرفين.

فعلي الرغم من عدم تعليق الثنائي على الأمر في بدايته، إلا أنهن قررن التعليق عليه بشكل مباشر وغير مُباشر.

فلم تتطرق أيًا منهن لزواج الأخير بالفنانة الشهيرة، بقدر ما تحدثن عن علاقتهن بزوجهن السابق.

بسنت: "أنا مش حلوى مغلفة"

وكانت اليوتيوبر بسنت نور الدين أول من علقت على الأمر بشكل غير مُباشر، من خلال منشور عبر صفحتها الشخصية على "الفيسبوك" بكلمات مقتضبة حملت بعض مشاعر الغضب من الحديث عن حياتها الشخصية.

وتحدثت "بسنت" من خلال منشورها، قائلة: "كلنا كبشر طبيعيين لما بنمر بتجربة صعبة، بيتاخد كتير من روحنا وعمرنا لغاية لما بنعرف نتجاوزها، ولما بنفتكرها غصب عننا، بيصحى فينا جزء من الألم، من الأذى الشديد إن اللي حواليك يتعاملوا معاك كأنك "شئ" مش إنسان، يستخدموا صورتك ويخوضوا في حياتك الشخصية علشان أنت شخصية مشهورة، وكأن المشهور مش إنسان من روح ودم وإحساس".

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وتابعت "بسنت" في منشورها مستنكرة نشر صورها الشخصية وإقحامها في أمور انتهت: "أفتح السوشال ميديا ألاقي حياتي مشاع، صورتي ضمن مجموعة صور فيها غزل وضحك بسبب قدر ربنا "سبحانه وتعالى" كتبه عليا إني أمر بيه، وخلاص القدر عدى وانتهى من حياتي".

واختتمت المرشدة السياحية حديثها: "أنا مش حلوى مغطاة وغيرى مش حلوى مكشوفة، أنا أختك وهي قد تكون بنتك، الكلام ده مؤذي لينا ولأهلنا، بلاش حُب الشير واللايك يطغى على إنسانيتنا، ودعوا الخلق للخالق، دا "إماطة الأذى عن الطريق صدقة"، فما بالكم "بإماطة الأذى عن مشاعر الناس".

شيري عادل: بحترمه وبيحترمني

أما الفنانة شيري عادل، وهي زوجة الداعية الثالثة، أكدت أن زواجها من معز مسعود لم يكن سببًا في ابتعادها عن العمل الفني.

قائلة: "هو بيحترمني وأنا بحترمه وأتمنى أن العلاقة تفضل كدة طول العمر، عمره ما اتشرط عليا شرط زي ده".

ارتباط الداعية بالفنانة حلا شيحة

وانتشرت أنباء خلال الأيام الماضية بشأن ارتباط الفنانة حلا شيحة بالداعية معز مسعود، حيث تردد أن قصة حب نشأت بينهما خلال الأشهر الماضية، حيث أنه كان يرافقها في تصوير أعمالها الفنية.

ونشر معز مسعود عبر انستجرام صورة له في الشارع أثناء عزفه على الجيتار، وعلق: "شكرا جزيلاً للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة الصعبة.. أنت تعرف من أنت"، لترد حلا شيحة: "هاي معز.. من التقطت هذه الصورة؟" ليرد معز "شخص مميز جدا".

وبعد نشر الصورة والتعليقات وما صاحبهما من جدل، اختفى الثنائي معز مسعود وحلا شيحة بغلق تليفوناتهما رفضًا منهما للرد بالإثبات أو النفي حول هذا الموضوع.