بعد ظهور سيدة جديدة.. القصة الكاملة لأزمة الحضري وزوجته والمكسيكية

علاقات و مجتمع

ربما أزمة حارس المنتخب الوطني السابق، عصام الحضري، وعارضة الأزياء المكسيكية جيوفانا فال، التي نشرت له تسريبات صوتية واعترف بها، لم تنته بعد، على رغم مرور عدة أيام عليها، ومحاولة غلق "الحضري" تلك الصفحة ببعض التصريحات.

وخلال الساعات الماضية، عادت القصة لتتصدر من جديد بعدما نشرت "جيوفانا فال" عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" الرسائل الصوتية التي زعمت أنها تلقتها من "صابرين" زوجة الحضري، والتي تضمنت بعض التهديدات، بل وصل الأمر للسباب بالألفاظ البذيئة.

الأمر الذي تجاهله الحضري وزوجته حتى تبين أن الرسائل الصوتية لا تعود لزوجة الحارس، بينما تعود لزوجة أحد أصدقاءه المُقربين.

ويرصد "هُن" في السطور التالية القصة الكاملة لأزمة الحضري وزوجته والفتاة المكسيكية.

تسريب محادثات

أزمة كبيرة تعرض لها عصام الحضري قائد المنتخب المصري السابق بسبب فتاة مكسيكية، بعدما نشرت تغريدة تضمنت رسالة باللغة العربية من الحضري وبعدها نشرت صورة له وكتبت عليها: "أفتقد مكالمات الفيديو اليومية معك.. أحبك"، مع نشر صورة من محادثة سابقة.

الأمر الذي تسبب في انتقادات لاذعة للحارس، واتهامه بمغازلة ومراسلة فتاة صغيرة في العمر.

الحضري يرد

حسم الحضري الجدل، في الأمر عقب انتشاره، حيث نشر حينها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يا جماعة منعًا للقيل والقال وأنا مبحبش أتكلم كتير فى أي موضوع يحصل، اللي بيطلب مني رسالة صوتية أو فيديو أقول فيه كلمتين يفرحوه فى حدود الأدب أنا بعمل ده بالحب وبالود، والدليل إن فى دلوقتي منصة إلكترونية بيتطلب فيها الكلام ده رسمي وبفلوس، ريحوا نفسكوا وشوفولكوا ترند غيري".

زوجة الحضري تسب المكسيكية

وفي صباح أمس، نشرت "جيوفانا فال" عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" الرسائل الصوتية التي زعمت أنها تلقتها من "صابرين" زوجة الحضري، والتي تضمنت بعض التهديدات، بل وصل الأمر للسب بالألفاظ البذيئة، بحسب ما ذكرت "المكسيكية".

وحذرت صابرين الفتاة المكسيكية، قائلة: "ابعدي عن جوزي، ووقفي محاولاتك إنتي وصاحبتك، أنا مش زيه ومش هتاخدي مننا فلوس، وجربي محاولاتك دي مع حد تاني".

وتابعت زوجة الحارس السابق حديثها للأخيرة بالسب بألفاظ بذيئة للغاية، والتي حرصت "الوطن" على عدم إيضاحها.

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الفتاة المكسيكية ترد

ومن جانبها، ردت الفتاة المكسيكية قائلة: "حقا أسوأ عدو للمرأة هو المرأة! زوجة الحضري تشتمني أنا وصديقتي كأنني أنا المخطئة أن زوجها الناضج والذي يبلغ من العمر 47 عاما ارتبط بأخرى من عمر أولاده وكذب على كلٍ منا".

وتابعت: "أليس من الأفضل أن تتحدث معه هو بدلاً من سبي أنا وصديقتي، ومهاجمة نساء مثلها لم يقترفوا أي خطأ؟".

الحضري يتجاهل

من جانبه وجه عصام الحضري، رسالة غامضة، تزامناً مع أزمته الأخيرة الخاصة بتسريبات له مع عارضة أزياء مكسيسكية.

ونشر الحضري صوراً حديثة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الأحد، معلقا: "استمع ثم ابتسم ثم تجاهل، ليسَ مِن الضروري أن تأخُذ كُل شيء بجدية".

زوجة صديق الحضري صاحبة المقطع وليست "صابرين"

وكان كشف مصدر مقرب من عائلة عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، مفاجأة في أزمة تسريبات زوجته صابرين، مع عارضة الأزياء المكسيكية، التي اتهمتها بسبها ومطالبتها بالابتعاد عن زوجها.

وبحسب المصدر الذي أكد في تصريحاته لـ"الوطن"، فإن زوجة الحضري لم ترد على الفتاة المكسيكية من الأساس، كما ادعت الأخيرة، موضحاً: "صابرين لا تجيد الحديث باللغة الإنجليزية، ولم ترسل أي رسائل لتلك الفتاة".

وأضاف: "محاولة الابتزاز التي تقوم بها الفتاة المكسيكية لا تشغل زوجة الحضري، التي لم ولا تنوي إدخال نفسها في تلك المهاترات".

وفجر المصدر مفاجأة بعدما أوضح أن الصوت الذي نشرته الفتاة المكسيكية، يخص سيدة تدعى"هدى"، وهي زوجة محمد صالح صديق الحضري، وهي التي ردت على الفتاة بعد محاولتها التحدث مع زوجها بعد أزمة الحارس.