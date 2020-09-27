زينب تخضع لجلسة تصوير جديدة بالحجاب.. ومتابعون: "ربنا يثبتك"

لايف ستايل

شاركت "اليوتيوبر" زينب محمد زوجة أحمد حسن، جلسة تصوير جديدة لها بالحجاب، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، عقب عودتها لارتدائه بعد إخلاء سبيلها وزوجها في قضية استغلال ابنتهما بغرض التربح بكفالة مالية.

وظهرت "زينب" بطرحة سوداء اللون، وفستان أسود طويل وفضفاض مزين بنقوش بيضاء، فيما أطل زوجها بجوارها في إحدى الصور مرتديًا أزياء كاجوال قاتمة اللون، خلال احتضانه لها.

وعلقت زوجة أحمد حسن على جلسة التصوير، قائلة: "الحمد لله يارب ثبتني".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الصور، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "مبروك يا زينب.. ربنا يثبتك"، و"جميلة في الحجاب"، و"ربنا يكرمك في حياتك اللي جاية".

وحرصت الفنانة هدى المفتي على تسجيل الإعجاب والتعليق، مكتفية بوضع "إيموشن" قلوب حمراء، للدلالة على الدعم والمحبة.

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إخلاء سبيل أحمد حسن وزينب بكفالة مالية

واستكملت النيابة العامة استجواب المتهمين، أحمد حسن وزوجته زينب، اللذين أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما، وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها.

وبعرض الأمر على المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بإخلاء سبيل المتهمين، إذا سددا ضمانًا ماليا قدره "أربعون ألف جنيه"، وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها، لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.