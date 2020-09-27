فنانات في مرمى التنمر والسخرية.. آخرهن عارفة عبدالرسول

علاقات و مجتمع

تسببت صورة بمايوه على البحر في تعرض الفنانة عارفة عبدالرسول، للتنمر والانتقادات عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي، وجعلتها تتصدر التريند عبر محرك البحث "جوجل"، حينما شاركتها عبر حسابها على موقع"فيسبوك"، وهي ترتدي مايوه أثناء قضائها العطلة الصيفية، لتكن مادة خصبة للتنمر والسخرية من قبل البعض.

مئات التعليقات تلقتها الفنانة على صورتها والتي حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب، "يا خوفي لا تندمي متأخر، إيه كمية التطبيل دي اتقي الله في لحمك وفي سنك، حضرتك ست كبيرة المفروض تبقي قدوة.. طبطبة إيه بس إن لله وإن إليه راجعون، وكمية الناس اللي عمالة تهني وتشجع الله يهديكم، كنت بحترمك وبحترم تمثيلك، لكن كده الله يهديكي ويهدينا جميعا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يارب.. ربنا يطبطب علينا برحمته".

لم تكن الفنانة عارفة عبدالرسول، الفنانة الأولى التي تقع ضحية للكلمات اللاذعة والنقد من قبل متابعيها، إذ وقعت العديد من الفنانات في مثل هذا الموقف، ويُقدم هُن أبرز الفنانات اللاتي تعرضن للتنمر بشتى صوره وأشكاله.

الفنانة إنجي وجدان

الفنانة إنجي وجدان، واحدة ممن دخلن في مرمى التنمر والانتقادات، حيث تعرضت له أكثر من مرة والتي حاولت التغاضي عنه، لتقرر التصدي لما تتعرض له بالتهديد بتحرير محضر ضد القائم بذلك الفعل.

ونشرت إنجي وجدان عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ما تعرضت له، حيث قالت لها إحدى المتابعات "كرتونة..."، لترد عليها إنجي قائلة، "إنتي غريبة جدا عملالي فولو عشان تشتميني وخلاص، ربنا يشفيكي وعلى فكرة أنا هعملك محضر سب وقذف".

وكتبت إنجي في تعليقها على لقطة الشاشة التي نشرتها بعدما حذرتها المستخدمة التي سبتها، "دخلت شتمتني ولما قلتلها هعملك محضر عملتلي بلوك، بس هي مش فاهمة إنها عادي تتجاب من بيتها.. افضح متنمر".

إنجي وجدان تعرضت للتنمر: زومبي وأمنا الغولة

وفي أكتوبر من العام الماضي، قامت إحدى متابعات الفنانة إنجي وجدان بإرسال رسالة مسيئة لها من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك بسبب أزمتها مع الإعلامية ريهام سعيد، عقب حديثها عن أصحاب السمنة، حيث قالت المتابعة: "ناس كتير طلعت هاصت منهم إنجي وجدان وبالمناسبة إنجي مش ممكن تكون مبسوطة كدة، بس لو خست مش هتشتغل لأنها كاركتر".

وقالت المتابعة: "أنتِ أثبتِي لجمهورك إنك فيل مش بني آدم، على اللي عملتيه لريهام سعيد، ولو ما كانت ريحتك عرق ما علقتِ عليها قدام الفانز بتوعها، بس أكيد ريحتك وحشة أوي، الله يعين جوزك على القرف اللي هو فيه ده، جميل ورفيع وأنتِ تخينة بجد".

وردت إنجي وجدان عليها بعنف، قائلة: "وده مثل للأنواع العجيبة اللي بتتحدف عليا، ديه واحدة عاملة أكونت من يومين بالضبط علشان تدخل تشتمني، لا وإيه بتعاكس جوزي كمان، والله الكائن ده بيورينا قد إيه الأمراض النفسية ممكن تعمل إيه، ربنا يشفيها يا رب، ولو حد عنده دكتور كويس يبعتلها نمرته، اسمها ليزا تادروس".

سوسن بدر تروي كواليس تعرضها للتنمر: في السوبر ماركت من ست زيها

وقالت الفنانة، سوسن بدر "حقي أعيش ومش هتدفنونا بالحيا مش بتكلم عليا كفنانة لكن كأي ست بتكبر محامية أو طبيبة أو محامية"، موضحة أنها تعرضت للتنمر من سيدة في نفس عمرها أثناء تجولها في السوبر ماركت أثناء شرائها بعض الاحتياجات، بسبب اللوك الجديد التي ظهرت به بالشعر الأبيض والأسود.

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وواصلت: "أول ما عملت اللوك وبدون أي مقدمات تعرضت للتنمر من سيدة زي زيها مقاربة ليا في العمر، وبتلبس كويس بصلتي وأنا في السوبر ماركت وقالت لي بحدة شتيمة وحشة أوي مش هينفع أقولها"، ورديت عليها: "هو أنا عملت زيك وعلقت على لبسك ولون شعرك"، متسائلة: "إيه التغيرات اللي طرأت على الشخصية المصرية دي؟".

بدرية طلبة: كنت في المسرح ووقعت سمعت واحد بيقول دي بتشم

تعرضت بدرية طلبة للتنمر، حينما كانت مصابة بالغدة، ما جعلها تقع على المسرح، وهو الحادث الذي روت تفاصيله خلال مشاركتها في حملة ضد التنمر، التابعة لمؤسسة "يونيسف مصر"، قائلة: "حصلي فعلا كنت مريضة بالغدة ومكنتش أعرف اللي بيحصلي ده من أعراضها، كانت مخلية وزني 45 كيلو وجاحظة عيني ومسببة لي زي شلل رعاش وعدم توازن وكنت على المسرح ووقعت، وأنا بحاول أقوم سمعت واحد في الصف الأول بيقول البنت دي بتشم خلاني أدمرت نفسيآ، لأني أصلا مش مدخنة وممنوع أتواجد في مكان فيه دخان لأني مريضة صدر".

منى زكي تعرضت للتنمر بسبب قصر قامتها

تحدثت الفنانة منى زكي عن السخرية لقصر قامتها، في طفولتها وشبابها خلال المرحلة الجامعية، كما عايرها أحد الأساتذة بالحَوَل في عينيها، خلال مشاركتها في حملة ضد التنمر، التي دشنتها منظمة "يونيسف مصر".

تارا عماد: اتريقوا على طولي في الطفولة: متسكتوش عن حقكم

وقالت تارا عماد، خلال مشاركتها في حملة ضد التنمر، "ناس كتير اتريقوا على طولي، وأنا في مرحلة الطفولة"، مطالبة كل من يتعرض للتنمر بعدم السكوت على حقه.

حورية فرغلي تعرضت للتنمر بسبب تشوه أنفها

تعرضت الفنانة حورية فرغلي للسقوط من فوق حصانها، أثناء جولة تنزه، ما أحدث كسرا بأنفها، فخضعت لعملية جراحية غير أن خطأ طبي تسبب فيه الطبيب أدى لتشوه أنفها، وخضعت حورية لعدة عمليات جراحية بعدها، وهاجمها الجمهور خلال تلك الفترة ووجهوا لها لوما لاعتقادهم أن هذا التشوه ناتج عن عمليات التجميل.

وردت حورية على المشككين، بأنها كانت ملكة جمال مصر عام 2002، ولا تحتاج لإجراء أي عمليات تجميل.

أمينة خليل تعرضت للتنمر بسبب زيادة وزنها

تعرضت أمينة خليل لهجوم بسبب إطلالتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بسبب زيادة الوزن، ولكنها تجاهلت ذلك ونشرت صورة بارزة تكشف كل عيوب جسدها، وعلقت عليها: "رسالة ثقة موجهة لكل فتاة تعاني من هذه الانتقادات".

إليسا تعرضت للتنمر بسبب شكل شفتيها

تحدثت الفنانة اللبنانية إليسا، عن تعرضها للتنمر، بسبب شكل "شفتيها"، خلال مشاركتها في جلسة حوارية بالأردن.

وروت إليسا، عن تعرضها للتنمر بسبب فمها، حيث تلقت الكثير من التعليقات السلبية حول شفتيها، لكن ذلك لم يؤثر فيها، فكانت تقابل ذلك بسخرية قائلة: "أنا إليسا لما تقدروا تعملوا اللي عملتوا ابقوا احكوا عن أي شغلة عندي".

وأكدت الفنانة اللبنانية في حديثها أن مشكلة التنمر تؤثر بشكل أكبر على الأطفال الصغار، ويجب على الأهل متابعة الأمر والتحدث مع أطفالهم لمواجهة ما يعانوه في المجتمع من مضايقات.