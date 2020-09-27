رانيا يحيى عن حالة البلوجر مروة حسن بعد الحادث المروع: تحتاج دعواتكم

علاقات و مجتمع

كشفت البلوجر رانيا يحيى، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن تفاصيل تعرض البلوجر والفاشونيستا مروة حسن، لحادث مروع على الطريق الصحراوي، دخلت على إثره العناية المركزة.

وشاركت البلوجر صورة لمروة حسن، وكشفت عن تفاصيل الحادث الذي تعرضت له برفقة زوجها وابنها الرضيع، قائلة: "مروة عملت حادثة كبيرة وهي راجعة من الساحل، هي وابنها وجوزها في العناية المركزة".

وطالبت رانيا يحيى متابعيها بالدعاء للمصابين، "ادعولها أرجوكم هي وأسرتها ربنا ينجيهم و يقوموا بألف سلامة".

وأضافت رانيا خلال منشورها، "مروة من أنقى الناس اللي عرفتها واتعاملت معاها مؤخرًا، عفويتها خليتني أنا نفسي كنت بلومها على حاجات حقيقي ربنا ما يوجعكيش في حبايبك ولا يوجعنا عليكي حبيبتي وهتقومي زي الفل".

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وعن كواليس الحالة الصحية لها ولأسرتها، قالت: "كلمت مامتها، كل اللي كانوا معاها وابنها وجوزها وأخوها كويسين منهم إصابات بسيطة، هي اللي تعبانة وفي العناية المركزة ادعولها".

مروة حسن، رائدة أعمال وخبيرة موضة، وتُعد واحدة من المؤثرين في وسائل الإعلام الاجتماعية وخاصة المصرية، بدأت حياتها الخاصة حيث تخصصت في أحدث تقاليع الموضة للمحجبات.

تعاونت مروة مع مجموعة متنوعة من العلامات التجارية والماركات المحلية والدولية مثل هواوي، إيكيا، لوريال، جهينة للصناعات الغذائية، ثم جولي شيك.