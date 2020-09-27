زينب زوجة أحمد حسن في أحدث ظهور لهما: إيلين مش هتظهر معانا تاني (فيديو)

علاقات و مجتمع

بعد أسابيع من الإختفاء عن مواقع التواصل الاجتماعي، عاد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، لممارسة حياتهم من جديد، بالظهور في أول مقطع فيديو بعد إخلاء سبيلهم وذلك بتهمة الإتجار في البشر وتعريض حياة طفلتهما "إيلين" البالغة من العمر عام واحد للخطر.

مقطع فيديو مصور لا يتعد مدته 10 دقائق، شاركه اليوتيوبر أحمد حسن، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بعنوان "بداية جديدة.. زينب رجعت للحجاب"، تحدثا خلاله عن أهم مخططاتهم المستقبلية وأسباب ارتداء زينب للحجاب، وفيما يخص ابنتهم إيلين.

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وقال "حسن"، إنه اتخذ عدة قرارات بخصوص طريقة ظهورهما الفترة المقبلة، أبرزها عدم ظهور ابنتهما أيلين معهما مرة أخرى في أي مقطع فيديو أو أستوري، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، "الفترة الجاية هتشوفوا أحمد وزينب ناس تانية خالص، وهنحاول نسعدكم ونقدم حاجات ترفيهية تحبوها، وخلونا نفتح صفحة جديدة، وهتلاحظوا تغيير كبير الفترة الجاية في كل الفيديوهات اللي هنزلها".

وأشار اليوتيوبر أحمد حسن خلال مقطع الفيديو، "كمان الفترة الجاية مش هتشوفوا معانا أيلين تاني أبدًا، وبعتذر لده لكن الموضوع مش بأيدينا، عشان محدش يسأل عن ده تاني الفترة الجاية".

حاولت الزوجة إخفاء ملامح وجهها في الثواني الأخيرة في الفيديو، ولكن لم تستطع إذ ظهرت ملامح الحزن والبكاء عليها، ما جعلهم ينهون الفيديو، لافتين إلى كونه لم ينته لهذا الحد وسيكون له توابع أخرى، مرددًا "في إيه"، لترد الأخيرة "مفيش".

يذكر أنه جرى إخلاء سبيل اليوتيوبرز أحمد حسن وزينب، بكفالة مالية 40 ألف جنيه بعد أزمة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، بسبب البلاغ المقدم ضدهما من المجلس القومي للطفولة والأمومة، بتهمة الإتجار في البشر وتعريض حياة طفلتهما "إيلين" البالغة من العمر عام واحد للخطر.