بـ"الأبيض".. هكذا ودعت زوجة وبنات المنتصر بالله جثمانه لمثواه الأخير

علاقات و مجتمع

شيعت قبل قليل، جنازة الفنان المنتصر بالله بكنيسة أبو سيفين بالمهندسين، وسط حضور ملحوظ لعائلة الراحل وزوجته وبناته.

وظهرت زوجة الفنان الراحل وبناته وهن يرتدين الأبيض، على عكس ماهو شائع في الجنازات التي يسيطر عليها اللون الأسود.

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ولفتت زوجة المنتصر بالله وبناته الأنظار، لجلوسهن بجوار بعضهن داخل الكنيسة في المهندسين.

ورحل الفنان المنتصر بالله أمس، عن عمر ناهز الـ 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وتزوج المنتصر بالله من الفنانة عزيزة كساب، التي اعتزلت الفن للتفرغ لرعاية بناتها الثلاث.

واستنكرت عزيزة خلال مداخلة سابقة لها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامجها "كل يوم"، عدم اهتمام الفنانين والنقابة بزوجها الذي رحل أمس بعد صراع مع المرض، قائلة: زوجي فنان ‏كبير وأصابه المرض منذ 12 عاماً لم تسهم النقابة أو النجوم ‏الكبار في مصاريف علاجه".

وأضافت في تصريحات أثارت ضجة كبيرة وقتها: "مش بيسألوا عنه، ولكن ‏نشكر ربنا على نعمة الستر‎".