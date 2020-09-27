10 معلومات عن البلوجر مروة حسن.. أم لرضيع وتركت تعليمها الجامعي (صور)

علاقات و مجتمع

"ادعوا لمروة حسن.. عملت حادثة على طريق الصحراوي وهي في العناية المركزة، محتاجة دعواتكم" كلمات أعلنت من خلالها أيسل خالد، ملكة جمال مصر السابقة، عن تعرض البلوجر مروة حسن، لحادثة على الطريق الصحراوي أدخلها في العناية المركزة.

"ومروة" هي البلوجر المتخصصة في الموضة والأزياء، ويرصد "هن" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن مروة حسن.

- مروة حسن هي رائدة أعمال وخبيرة موضة مصرية.

- تعد من من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المصرية.

- ارتدت الحجاب في سن مبكرة، وقدمت نصائح تساعد الفتيات على ارتدئه بشكل أنيق.

- لم تكمل تعليمها الجامعي، قررت الانسحاب من السنة الدراسية الأخيرة، إذ درست المحاسبة، ومن ثم أصبحت مدونة ومصممة أزياء.

- في عامها الـ22 بدأت "مروة" حياتها الخاصة، حيث تخصصت في الحجاب وفي موضة ارتدائه.

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- تعاونت "مروة" أيضًا مع مجموعة متنوعة من العلامات التجارية، والماركات المحلية والدولية.

- احتفلت "مروة" بزفافها في العام الماضي، في حفل ضخم بأحد الفنادق، وحرصت على ارتداء أكثر من فستان زفاف.

- قضت شهر العسل في جزر المالديف.

- وضعت طفلها الأول في شهر مارس الماضي.

- حرصت على إخفاء ملامح وجه مولودها، حينما نشرته صورته على "إنستجرام": "حبيتك من أول تأكيد من الدكتور إني حامل فيك.. حبيتك من كل قلبي من غير ما أشوفك.. نبض قلبي كان بيدق مع نبض قلبك.. دمي كان بيجري في عروقك.. لكن لما اتولدت وعيني شافت عينيك، عمري بدأ من أول وجديد".