من وفاة مصطفى حفناوي لحادث مروة حسن.. 2020 عام حزين على "البلوجرز"

علاقات و مجتمع

ربما اتخذ عام 2020 طابع الحزن والفراق على حياة "البلوجرز"، فعقب حالة الحزن والصدمة التي عاشها جمهور "السوشيال ميديا"، على فراق البلوجر مصطفى حفناوي، لم تمض سوى أيام قليلة حتى انتشرت الإصابات الخطيرة بين زملائه، ومنهم من لحق به أيضًا.

ويرصد "هن" حكاية البلوجرز مع الإصابات والوفيات في عام 2020.

مصطفى حفناوي

في بداية أغسطس الماضي، انتشرت الأنباء حول دخول البلوجر الشهير مصطفى حفناوي، في أزمة صحية، إذ أصيب بجلطة في المخ، فدخل على إثرها أحد المسشتفيات، ومن ثم دخل في غيبوبة فقدها على إثرها الوعي.

تطورات خطيرة لاحقت بـ"مصطفى" إذ أصيب بعد ذلك بضمورٍ تام في الجزء الأيسر من المخ، بحسب رواية أصدقائه، أيام قليلة، وأعلن مطرب الراب والفنان الشاب أحمد الشبكشي، وفاة صديقه اليوتيوبر مصطفى حفناوي.

فارق مصطفى الحفناوي، الحياة، تاركًا آلام الصدمة والحزن في قلوب محبيه، وعلق وقتها صديقه "الشبكشي" عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "البقاء لله والدوام لله وحده، والفاتحة على روح مصطفى حفناوي، في الجنة إن شاء الله يا حبيبي، مصر كلها كانت بتدعي لك وهتفضل تدعي لك".

مي ماهر

في الوقت الذي سيطرت فيه حالة من الحزن على رواد "السوشيال ميديا" بسبب وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، نشر حساب اليوتيوبر مي ماهر، نبأ إصابتها بجلطة في الرئة.

ونشر حساب "ماهر" عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "ادعوا من قلبكم لمي ماهر ربنا يشفيها ويعافيها، جتلها جلطة في الرئة فجأة، وهي دلوقتي في عناية مركزة.. ادعوا لها بالشفاء العاجل يارب".

وعقب قرابة أسبوعين من إعلان تدهور حالتها الصحية، أعلنت "مي" تعافيها وخروجها من المستشفى، وخرجت في مقطع فيديو بثته على "إنستجرام"، كاشفة ما تعرضت له: "الجلطة أسبابها الزعل، وعدم الحركة، أو جينات وراثية، لكن الطبيب وقتها أكدلي إنها بسبب أن نسبة اللزوجة في دمي عالية جدًا وهي المتسببة فيها".

مي عبدالرحمن

"ناس كتير بتسأل على حالة مي..ادعولها ربنا يشفيها ويعدي الابتلاء ده على خير" منشور نشره حساب اليوتيوبر مي عبدالرحمن، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلنين خلاله إصابتها بجلطة في الرئة.

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وكشف حساب اليوتيوبرعن تفاصيل حالتها الصحية، "الأشعة الجديدة بينت إنها عندها (جلطات على الرئة) وده اللي مسبب لها ضيق تنفس، وحالتها الصحية مش مستقرة نهائي.. كثفوا الدعاء ليها".

وعقب قرابة الأسبوعين كشف حساب "مي" عبر "إنستجرام"، عن تحسن حالتها الصحية: "لكل الناس اللي بتسأل بشكل يومي عن مي⁦⁩، الحمدلله الحالة اتحسنت وبقت أحسن كتير بس لسه قدامها كورس علاج لمدة شهر أو على حسب ما الجلطات تذوب وهي ممنوعة من المجهود بس اتطمنوا اول ما تقدر هتطلع تطمنكوا بنفسها".

ميرنا عبدالوهاب

وقبل أيام قليلة أعلنت البلوجر ميرنا عبد الوهاب، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وظهرت في مقطع الفيديو لا يتخطى الدقيقتين تحدثت عن تطورات حالتها الصحية وخضوعها للعزل المنزلي مطبقة بروتوكول وزارة الصحة.

ودونت "ميرنا": "الحمدلله على الابتلاء، عندي كحة شديدة و لو اتكلمت كلمتين بس بدخل في نوبة كحة وضيق، وأحيانًا خوف بعياط من ضيق التنفس أنا مش طالعة أشرح أنا فيا إيه أو عايزة الناس تقول ياعيني أو تطلعني تريند، بس أنا طالعة عشان تعرفوا أن الكورونا مخلصتش".

آثار عبدالرؤوف

وقبل قرابة العشرة أيام، سيطرت حالة الحزن على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لرحيل البلوجر آثار عبد الرؤوف، بعد معاناة مع سرطان الثدي، الذي تسلل إلى جسدها قبل أعوام.

وأعلن حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خبر وفاتها، "توفيت إلى رحمة الله تعالى آثار عبدالرؤوف بعد صراع مع المرض، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إن لله وإن اليه راجعون".

مروة حسن

واليوم، أعلنت أيسل خالد، ملكة جمال مصر لعام 2017، عبر خاصية "استوري"، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تعرض الفاشونيستا والبلوجر مروة حسن، لحادث مروع نقلت على إثره إلى العناية المركزة.

وطالبت أيسل خلال منشورها متابعي مروة بالدعاء لها، قائلةً "ادعوا لمروة حسن، عملت حادثة على طريق الصحراوي وهي في العناية المركزة، محتاجة دعواتكم".

ومروة حسن، هي رائدة أعمال وخبيرة موضة مصرية كما تُعد اليوم واحدة من المؤثرين والمؤثرات على وسائل الإعلام الاجتماعية وبخاصة المصرية، بدأت حياتها الخاصة حيث تخصصت في أحدث تقاليع الموضة للمحجبات.