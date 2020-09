ما القاسم المشترك في أساليب مكياج النجمة أصالة نصري؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 سبتمبر 2020 04:24 مساءً - لا شك أن تغيرات كثيرة طرأت على ملامح النجمة السورية أصالة نصري، وذلك بسبب تعديلات كثيرة أجرتها في وجهها، وأيضاً بسبب تبدّل صيحات المكياج وقدرة فناني المكياج على إبراز جمال النساء عموماً والفنانات خصوصاً، باستخدام أساليب مكياج جريئة وعصرية تسلط الضوء على وجه المرأة بأسلوب راق ومميز. لكن في الأحوال كافة، السؤال الذي يُطرح: ما القاسم المشترك بين أساليب مكياج أصالة نصري؟ الإجابة تعرفنيها عند قراءتك هذا المقال.



تعرف النجمة أصالة كيفية إبراز عينيها وجعلهما محط الانتباه، وذلك من خلال استخدامها الأيلاينر الأسود السميك أو الكحل العربي في غالبية الأحيان، الى جانب الرموش الاصطناعية الطويلة جداً والكثيفة، واللذين يعتبران القاسم المشترك في جميع أساليب المكياج التي تعتمدها أصالة نصري. فأحياناً، تعتمد رسمة الأيلاينر المممتد عل طول الجفن العلوي والمسحوب الى خارج العين، وأحياناً أخرى تستخدمه لتحديد كامل العين، بحيث يمتد من مدمع العين ال خارج العين، ويكون موصولاً بخط آخر يمتد على منبت الجفن السفلي. إلا أن أصالة تعتمد في كل مرة ألواناً مختلفة من ظلال العيون، وتطبقها بأسلوب السموكي مثلاً، وذلك بطريقة تبرز شكل عينيها المبطن.

لإبراز ملامح وجهها، لا سيما الخدين والفك والذقن، تستعين النجمة أصالة غالباً بتقنية الهايلايتر والكونتورينغ بطريقة قوية وبارزة، وهذا الأمر يعد سمة بارزة في أساليب مكياج أصالة. إضافة ال ذلك، تستخدم أصالة الهايلايتر عل عظمة الحاجب، كونه يعزز من جمال عيونها ذات الشكل المبطن.

لقد أحدثت أصالة نقلة نوعية في شكلها الخارجي بعد العديد من عمليات التجميل وحقن الفيلر البوتوكس التي خضعت لها، مثل تنحيف وتصغير الأنف، رفع الخدود، تكبير الشفتين، ورفع الجفنين... ما ساهم في تحسين ملامحها وتعزيز جمال وجهها بشكل كبير، الى جانب اختيارها لأجمل أساليب المكياج التي تمنحها إطلالات أنثوية بشكل دائم.