مناكير أظافر برتقالي نيون ...موضة ضاربة جداً

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 سبتمبر 2020 04:24 مساءً - ترى معظم السيدات أن إطلالتهن لا يمكن أن تكتمل دون اعتماد المانكير المناسب لهن، ليضفي عليهن قدرا من الأناقة والجاذبية.

ويعد اللون البرتقالي من الألوان الجريئة والمفضلة لدى الكثير من الفتيات، وتميلن إلى اعتماده سواء بالملابس أو الإكسسسوارات، مع تنسيق مانكير الأظافر البرتقالي بأنواعه ودرجاته المختلفة.



وفي هذا الألبوم؛ يطلعك "الخليج 365. نت" على عدة صيحات من مناكير أظافر برتقالي نيون، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها، لإطلالة جذابة ومميزة.



مانكير برتقالي نيون سادة

مانكير برتقالي نيون سادة



إذا كنت تبحثين عن إطلالة كلاسيكية، يمكنك اعتماد المانكير البرتقالي النيون السادة، الذي يضفي قدرا من الأناقة والبساطة على إطلالتك.

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مانكير برتقالي نيون وجلتير برونزي على ظفر واحد

برتقالي نيون وجلتير برونزي على ظفر واحد

لإطلالة أكثر أناقة، يمكنك اعتماد المانكير البرتقالي النيون على كافة أظافر اليد الواحدة، وتطبيق جليتر برونزي على ظفر واحد فقط، ليمنحك جاذبية.



مانكير برتقالي نيون على مقدمة الأظافر

مانكير برتقالي نيون على مقدمة الأظافر



لإطلالة أكثر أناقة وبساطة، يمكنك اعتماد المانكير البرتقالي النيون على مقدمة الأظافر فقط، فهي من أحدث صيحات المناكير والتي أصبحت تعتمد عليها الكثير من الفتيات في إطلالتهن سواء النهارية أو المسائية.

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مانكير برتقالي نيون وجليتر برونزي على مقدمة الأظافر

مانكير برتقالي نيون وجليتر برونزي على مقدمة الأظافر



إذا كنت مدعوة على حفل أو سهرة مسائية، وقررتي اعتماد مانكير برتقالي، يمكنك الاستعانة بهذه الرسمة، بتطبيق مانكير برتقالي نيون على مقدمة بعض الأظافر، ووضع جليتر برونزي على البعض الآخر، ليمنح إطلالتك جاذبية وسحرا خاصا.



مانكير برتقالي نيون بأشكال هندسية ملونة

مانكير برتقالي نيون بأشكال هندسية ملونة



لـ إطلالة كاجوال، يمكنك اعتماد مانكير نيون، بوضع البرتقالي منه على مقدمة الأظافر، وذلك بأشكال هندسية ملونة، ويمكن إضافة لمسة جمالية هادئة كالبرونز.

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مانكير أظافر برتقالي نيون مطبع بنقشة الأزهار

مانكير أظافر برتقالي نيون مطبع بنقشة الأزهار



إذا كنت تريدين الظهور بإطلالة أنيقة وراقية، يمكنك اعتماد مانكير أظافر برتقالي نيون سادة على بعض الأظافر، والبعض الآخر مطبع بنقشة الأزهار وقطرات الماء.



مانكير أظافر برتقالي وأسود وأبيض نيون

مانكير أظافر برتقالي وأسود وأبيض نيون

لإطلالة أكثر جاذبية وفخامة، يمكنك اعتماد مانكير أظافر بألوان متعددة كالبرتقالي والأسود والأبيض النيون، ويناسب هذا المانكير مختلف الأوقات والمناسبات.

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