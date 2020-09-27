موديلات فساتين سهرة باللون الأسود من وحي النجمات

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 سبتمبر 2020 04:24 مساءً - تبحث كل سيدة عن اطلالات بتهرة وأنيقة لتظهر بها في المناسبات الخاصة. لا تترددي في الحصول على إطلالة تحاكي النجمات ، واعتمدي الفستان الأسود الأنيق الذي يمنحك إطلالة جذابة وراقية.
شاهدي موديلات فساتين النجمات باللون الأسود لتلهمك بتصاميم عصريية تناسبك.
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فساتين سيرين عبد النور
ما بين الفساتين الطويلة والقصيرة، تتألق سيرين عبد النور باللون الأسود في مختلف المناسبات، حيث يعتبر من أكثر الألوان المفضلة لها.
تحرص سيرين على اختيار فساتين سوداء بتصاميم ضيقة تبرز انحناءات قوامها الممشوق، مع لمسات برّاقة تزيد من فخامتها وسحرها.
وفي إطلالة مميزة، اختارت سيرين فستان أسود قصير بقماش برّاق وبأكمام طويلة شفافة وقبّة مرتفعة.
فساتين ميريام فارس
بين الحين والآخر، تعتمد ميريام فارس فساتين باللون الأسود، وتختار التصاميم التي تجمع بين الفخامة والأنوثة.
أحببنا فستان ميريام الأسود بالتصميم الضيق والقماش الشفاف مع الشق الأمامي الطويل، وكذلك الفستان المنفوش والمغطى بالريش على التنورة مع لمسات برّاقة على الصدر.
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فستان نجوى كرم
دللي قوامك بفستان أسود قصير بوحي من فستان نجوى كرم الأنثوي، حيث اختارت فستان أسود ضيق بقصّة الكم الواحد الرائجة، ونسقت معه حذاء أسود بكعب عالي.
فستان نوال الزغبي
نتذكر فستان نوال الزغبي الأسود بالحمّالة الواحدة، حيث يتسم بتصميم أنيق ومغطى بالتطريزات البرّاقة باللون الفضي مع شق أمامي طويل.
فساتين نسرين طافش
اعتمدت نسرين طافش مؤخراً فساتين باللون الأسود بطول متوسط وتصاميم ضيقة تبرز انحناءات الجسم.
الفستان الأول بقماش شفاف ومزين بالذهبي، والفستان الثاني بأكمام قصيرة وحزام حول الخصر وبقصّة ذيل السمكة.
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