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موديلات فساتين سهرة باللون الأسود من وحي النجمات

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 سبتمبر 2020 04:24 مساءً - تبحث كل سيدة عن اطلالات بتهرة وأنيقة لتظهر بها في المناسبات الخاصة. لا  تترددي في الحصول على إطلالة تحاكي النجمات ، واعتمدي الفستان الأسود الأنيق الذي يمنحك إطلالة جذابة وراقية.

شاهدي موديلات فساتين النجمات باللون الأسود لتلهمك بتصاميم عصريية تناسبك.

تابعي المزيد:موديلات فساتين سهرة باللون الأسود موضة صيف 2020

 


 

فساتين سيرين عبد النور

 

 

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور 



ما بين الفساتين الطويلة والقصيرة، تتألق سيرين عبد النور باللون الأسود في مختلف المناسبات، حيث يعتبر من أكثر الألوان المفضلة لها.

تحرص سيرين على اختيار فساتين سوداء بتصاميم ضيقة تبرز انحناءات قوامها الممشوق، مع لمسات برّاقة تزيد من فخامتها وسحرها.

وفي إطلالة مميزة، اختارت سيرين فستان أسود قصير بقماش برّاق وبأكمام طويلة شفافة وقبّة مرتفعة.




 

فساتين ميريام فارس
 

ميريام فارس
ميريام فارس


بين الحين والآخر، تعتمد ميريام فارس فساتين باللون الأسود، وتختار التصاميم التي تجمع بين الفخامة والأنوثة.

أحببنا فستان ميريام الأسود بالتصميم الضيق والقماش الشفاف مع الشق الأمامي الطويل، وكذلك الفستان المنفوش والمغطى بالريش على التنورة مع لمسات برّاقة على الصدر.

تابعي المزيد:موديلات فساتين سهرة باللون الأسود موضة ربيع 2020

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فستان نجوى كرم
 

نجوى كرم
نجوى كرم


دللي قوامك بفستان أسود قصير بوحي من فستان نجوى كرم الأنثوي، حيث اختارت فستان أسود ضيق بقصّة الكم الواحد الرائجة، ونسقت معه حذاء أسود بكعب عالي.



 

فستان نوال الزغبي
 

نوال الزغبي
نوال الزغبي

 


نتذكر فستان نوال الزغبي الأسود بالحمّالة الواحدة، حيث يتسم بتصميم أنيق ومغطى بالتطريزات البرّاقة باللون الفضي مع شق أمامي طويل.


 

فساتين نسرين طافش


 

نسرين طافش
نسرين طافش


اعتمدت نسرين طافش مؤخراً فساتين باللون الأسود بطول متوسط وتصاميم ضيقة تبرز انحناءات الجسم.

الفستان الأول بقماش شفاف ومزين بالذهبي، والفستان الثاني بأكمام قصيرة وحزام حول الخصر وبقصّة ذيل السمكة.

تابعي المزيد:أجمل فساتين سهرة باللونين الأبيض والأسود

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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