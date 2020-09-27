لإطلالة فخمة هذا الشتاء تعلمي تنسيق بوت الساق الطويل من ديالا مكي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 سبتمبر 2020 04:24 مساءً - ديالا مكي إعلامية مميزة، تشتهر بإطلالاتها القوية والجذابة، تحديدًا أنها تقدم برنامج مختص بعالم الموضة والأزياء منذ سنوات عديدة، ويتضح لنا ذوقها الرفيع القوي بهذا المجال، من خلال ستايلاتها العصرية والمتنوعة.

وأحببنا اليوم أن نقدم لكِ خياراتها المميزة من بوت الساق الطويل، وطريقة تنسيقها له مع باقي القطع المختلفة، استلهمي منها أفكار تفيدكِ بإطلالة الشتاء.



ديالا مكي ببوت الساق الأحمر الطويل

ديالا مكي ببوت الساق الأحمر الطويل



اختيار بوت الساق الأحمر الجلد، يحتاج إلى جرأة كبيرة وتنسيق مميز، مثلما شاهدنا ديالا مكي بهذا البوت من Fendi فيندي، مع فستان مميز بتصميم الـ wrap وفتحة الساق الكبيرة، ليكشف عن جمال البوت، وطول القامة الذي تتمتع به ديالا، مع حزام الخصر البسيط، لستايل متكامل، وفخم دون الكثير من البهرجة.

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ديالا مكي بإطلالة لافتة لبوت الساق الميتالك

ديالا مكي بإطلالة لافتة لبوت الساق الميتالك





بإطلالة لافتة، اختارت ديالا مكي بوت الساق الميتالك، بألوان ذهبية، لتنسقه بطريقة جريئة جدًا مع فستان كاروهات باللون الأحمر والكحلي، لم نكن نتوقع أنها ستبدو بتلك الأناقة، دون مبالغة، لستايل يناسب الفاشينيستا بالمعنى الحرفي.

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بوت الساق من ماركات عالمية فخمة

بوت الساق من ماركات عالمية فخمة



من المعروف عن الإعلامية ديالا مكي، أنها تعتمد الكثير من الإكسسوارات والأحذية من الماركات الفخمة، من بينها بالطبع بوت الساق الطويل، كهذا الموديل المميز من مجموعة كريستيان لوبوتان Christian Louboutin، برسومات جلد النمر، يبدو كتحفة فنية منفردة بذاتها، وقد اختارته مع فستان أبيض قصير جدًا، حتى تبرز جمال البوت بالكامل، ويبقى هو عنوان إطلالتها.

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ديالا مكي ببوت الساق الجلد من ralph lauren

ديالا مكي ببوت الساق الجلد من ralph lauren





كعاشقة لبوت الساق الطويل، فحتمًا سنجد بخزانتها بوت الساق الجلد الأسود، والذي يناسب الكثير من القطع المختلفة، كالموديل من رالف لورين، مدبب من الأمام، مع كعب طويل كلاسيكي، يناسب الكثير من الفساتين القصيرة والملونة، كالفستان الفلفت المزركش من ديالا مكي، مع شنطة هيرميس الميني باللون البني.

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