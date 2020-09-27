أزياء ملائكية وعرائس الماريونيت باليوم الرابع بأسبوع الموضة في ميلانو

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 سبتمبر 2020 04:24 مساءً - هذا العام كان مختلفًا للغاية، ومازال المصممون يثبتون جدارة تفوق توقعات الجميع؛ بتقديم مجموعات مميزة نشاهدها حاليًا بعروض الأزياء، تحديدًا أسبوع الموضة في ميلانو لربيع صيف 2021، الذي تٌقام فعالياته الآن.

وفي الخليج 365.نت، نقدم لكِ تغطية بالتفاصيل لأهم العروض الحالية، وباليوم الرابع شاهدنا عروض مختلفة ومميزة، بداية من الأزياء الملائكية لعرض Ports 1961، وصولًا لعرض Moschino باستخدام عرائس الماريونيت، وإليكِ التفاصيل...

عرائس الماريونيت بمجموعة Moschino موسكينو





عند مشاهدة عرض Moschino موسكينو لربيع وصيف 2021، حتمًا سوف تسافر بعيدًا عن الضجيج، وأخبار أزمة الوباء العالمية، لتشعر بالسحر والإنجذاب عندما تشاهد عرائس الماريونيت تسير على الرانواي بدلًا من العارضات في عرض افتراضي، يحضره جمهور من الدمى أيضًا.

وكانت تلك هي الفكرة الأساسية التي أراد Jeremy Scott أن يقدمها لجمهوره؛ بالخروج عن المألوف، وإضافة أجواء من المرح والدهشة، مع موسيقى الكمان كخلفية بالعرض.

ابتكر سكوت الدمى المتحركة من عارضات الأزياء المفضلة لديه لارتداء 40 موديل، والتي تم تصنيعها أولاً في إصدارات بالحجم الطبيعي ثم تصغيرها لتناسب الدُمى مقاس 30 بوصة التي شاهدناها خلال العرض، مع مراعاة قيمة الأقمشة، والتصاميم، بحيث تكون دقيقة للغاية، لتناسب أبعاد الدُمى المتحركة.

شاهدنا كوكتيلًا مميزًا من الفساتين الميدي الطويلة، مع كسرات مختلفة، وحزام الخصر البارز، والفساتين المفنوشة من التول، مع روب طويل من الجاكار المستوحى من العصور الذهبية القديمة، والمعاطف الكلاسيكية مع الأزرار الأمامية باللون الذهبي، مستوحاة من القرن الثامن عشر.

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الأزياء الملائكية في عرض Ports 1961





الأزياء الملائكية، والرسومات المستوحاة من جدران المعابد، كانت تلك الفكرة هي الأساس الذي اعتمد عليه مدير الدار Karl Templer، في عرض Ports 1961 خلال أسبوع الموضة في ميلانو، والتي لم تكن تخطر بباله على الإطلاق عند تقديم هذه المجموعة.



وقال كارل عن فكرة المجموعة: "في الوقت الحالي، يُحظر اللمس، وأصبح التعامل في كل شيء من خلال الكمبيوتر، لذا جاءت الفكرة باعتماد أزياء تشعر وكأنها تحتضنك ، فكرة أن الناس لا يزالون يجدون متعة عند ارتداء ملابسهم ".



كانت العصور القديمة هي مصدر الإلهام لكارل تمبلر بمجموعته لربيع وصيف 2021، باختيار الملابس الطبقية غير الشفافة، لتبدو العارضات كالملائكة التي تسير وسط المعابد، في الهواء الطلق، في يوم مشمس دافيء، و كذلك الفساتين الملفوفة بشكل خادع والموديلات المحبوكة في ألواح متداخلة على شكل مروحة توحي بالعزل والأمان، مع الأحذية ذات الشرائط الملفوفة على الساق؛ لشعور أكثر بالراحة والقوة معًا، مستوحاة من العصور الرومانية القديمة.

واعتمد كارل على الألوان الأساسية، كالأبيض والأسود والأحمر، مع الرغم أنه كان بإمكانه اعتماد درجات مختلفة، لكن يبدو أنه فضّل عدم المراوغة، باعتماد الأسلوب الصريح، لتوضيح فكرته أكثر.

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البدلة الواسعة مع خامات راقية من مجموعة Giorgio Armani





اللمسات الأنيقة والبارزة للمصمم الإبداعي Giorgio Armani، كانت واضحة بمجموعته لهذا الموسم، والتي اعتمد فيها على الأسلوب الكلاسيكي المترف، الذي تتضح فيه أنوثة وقوة المرأة في آن واحد.

شاهدنا الفساتين من خامة الحرير الشيفون مع النقوشات المزركشة اللامعة للورود بدرجات الأزرق السماوي، مع البدل الكلاسيكية ذات البناطيل الواسعة العملية، التي تمنح المرأة شعور رائع بالأناقة وحرية الحركة، وكذلك البدل الواسعة المنسدلة مستوحاة قليلا من الستايل البوهيمي، مع الأقمشة الفخمة كالحرير والقطن، بألوان النود والباستيل، ولتكتمل اللوحة الفنية بالأحذية المسطحة دون كعب، تشبه أحذية عارضات الباليه، لإحساس رائع بالرشاقة، مع الملابس المريحة والعملية.

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