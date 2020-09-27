ما هي صيحات الجزمات لهذا الشتاء؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 سبتمبر 2020 04:24 مساءً - تفضل الكثير من السيدات اعتماد أحدث صيحات الجزمات وتنسيقها بشكل يتلائم مع إطلالتهن ككل، من الملابس والإكسسوارات، وتسريحة الشعر.

وفي هذا الألبوم؛ يطلعك "الخليج 365. نت" على أحدث صيحات الجزمات لشتاء 2020، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها، لإطلالة جذابة ومميزة.

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حذاء نسائي من Rejina Pyo

حذاء نسائي من Rejina Pyo

إذا كنت تريدين الظهور بإطلالة شتوية هادئة، يمكنك الاستعانة بهذا الموديل الأنيق لحذاء من Rejina pyo، وهو عبارة عن بوت كاحل بكشكشة من الجلد.

ويتمتع هذا الموديل بمقدمة مدببة، وغلق بسحاب خلفي، وكعب منخفض، يمكنك اعتماده في مختلف الأوقات.

حذاء نسائي من Bottega Veneta

حذاء نسائي من Bottega Veneta

لإطلالة شتوية وأنيقة؛ يمكنك الاستعانة بهذا الموديل الأنيق بين موديلات الأحذية الشتوية من Bottega Veneta، وهو عبارة عن بوت كاحل بخامات متباينة.

ويتمتع هذا الحذاء بمقدمة مربعة، وغلق بسحاب خلفي، وحلية معدنية بلمعان ذهبي، وكعب متوسط، ويمكن ارتدائه في أوقات النهار، والاستعانة بها في بعض الإطلالات المسائية.

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حذاء نسائي من Jimmy Choo

حذاء نسائي من Jimmy Choo

لإطلالة أكثر أناقة، يمكنك الاستعانة بهذا الموديل الأنيق بين موديلات الأحذية الشتوية من Jimmy Choo ، وهو عبارة عن بوت بشعار الماركة.

ويتمتع الحذاء بمقدمة دائرية، وغلق برباط أمامي، ورباط بعلامة وحفر الشعار، ةكعب بشعار الماركة، وكعب مطاطي مسنن، ويمكن اعتماده مع الإطلالات الكاجوال في نهار موسم الشتاء.

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حذاء نسائي من Golden Goose

حذاء نسائي من Golden Goose

إذا كنت تريد الظهور بإطلالة كاجوال، يمكنك الاستعانة بهذا الموديل بين موديلات الأحذية الشتوية من Golden Goose ، وهو عبارة عن حذاء من الجلد وبدون رقبة.

ويتمتع الحذاء بمقدمة دائرية، ورباط أمامي، ولسان بتطريز شعار، وكعب داخلي بشعار الماركة، وشارة نجمة على الجنب، وطبعة شعار جانبية، وكعب مطاطي مسطح، ومزين بالكريستال من الخلف.

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حذاء نسائي من Valentino Garavani

حذاء نسائي من Valentino Garavani

لإطلالة كاجوال أكثر أناقة، يمكنك الاستعانة بهذا الموديل الأنيق والمميز بين موديلات الأحذية الشتوية من Valentino Garavani، وهو عبارة عن حذاء بكعب مسنن.

ويتمتع هذا الحذاء بلسان بتطريز شعار، ومقدمة دائرية، ورباط أمامي، وكعب مطاطي مسطح، وأهم ما يميزه أنه يمكن ارتدائه في مختلف الأوقات، ويناسب كافة الأذواق.

حذاء نسائي من Paris Texas

حذاء نسائي من Paris Texas

إذا كنت تبحثين عن إطلالة جذابة وأنيقة، يمكنك الاستعانة بهذا الموديل بين موديلات الأحذية الشتوية من Paris Texas، وهو بوت بطبعة جلد الثعبان بالكامل.

ويتمتع هذا الحذاء بكعب مربع "10 سم"، ومقدمة مدببة، وبطانة من الجلد، ويفضل ارتدائه في الإطلالات المسائية.