للقصيرات.. إطلالات من وحي منى زكي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 سبتمبر 2020 04:24 مساءً - منى زكي، ممثلة مصرية مميزة، برزت في العديد من الأفلام والمسلسلات وأعمال المسرح والدبلجة، منذ بداية 1991م، واستمرت حتى الآن في تقديم الأعمال المناسبة لها. وعلى صعيدها الشخصي، تتألق منى في الكثير من الإطلالات بالأزياء الأنيقة والعصرية التي تناسب قوامها وعمرها ومجتمعها العربي، بالإضافة إلى مناسباتها، لذا نقدِّم لكِ -عزيزتي- عدة إطلالات متنوعة منها، فاختاري منها أيها تفضلين.

خيارات التنورة لإطلالة أنثوية

خيارات التنورة لإطلالة أنثوية

تعتمد النساء بمختلف أعمارهن، لا سيما في فصلي الربيع والصيف، على خيارات التنانير المختلفة؛ وذلك لما توفِّره من برودة وأناقة في الوقت ذاته، واستوحينا لكِ -عزيزتي- من منى زكي عدة خيارات لتتألقي بها في مناسباتك القادمة، اختارت منى تيشيرت أبيض مع تنورة بيضاء صيفية مزينة بطبعات اللون الأزرق وبفتحة جانبية واسعة، وزينت مظهرها بأكسسوارات فضية وتسريحة مرفوعة للشعر، ونسقت في إطلالة أخرى تيشيرت أبيض مع تنورة طويلة ذات طبقات مزينة بخطوط اللونين الأبيض والأسود؛ وذلك لمَنْحِها مظهرًا حياديًّا مميزًا، ولجأت لتسريحة الشعر المنسدل مع المكياج المرتكز على طلاء الشفتين الداكن، وتجملت بعدة أكسسوارات مع عقد عريض من اللؤلؤ، وفي الإطلالة الثالثة تأنقت منى ببلوزة سوداء ناعمة مع تنورة ماكسي ذهبية مزينة بالأسود، وتجملت بتسريحة الشعر المنسدل بالأسلوب المموج.

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الأزياء الكاجوال لإطلالة مريحة

الأزياء الكاجوال لإطلالة مريحة

تفضل الكثيرات من النساء خيارات الأزياء الكاجوال، وذلك لما توفره من أناقة وراحة في مختلف القطع، ومن وحي منى زكي نلهمك -عزيزتي- عدة خيارات؛ حيث ارتدت بنطالًا طويلًا وبلوزة قصيرة مصممَيْن بتداخل الألوان العصرية كالزهري والأزرق والبنفسجي بأسلوب شبابي مرح، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي أبيض وتسريحة الشعر المنسدل مع المكياج الناعم المرتكز على طلاء الشفاه الزهري، وأطلت في إحدى المهرجانات في دبي بفستان أسود قصير وناعم مصمم بأكمام طويلة، وزينته بحذاء ذي كعب أصفر لخيار عصري أنيق، وظهرت بجمبسوت أبيض مخطَّط طوليا بالبني الفاتح ليبرز قوامها ويزيد من طولها، وجمَّلت مظهرها بقبعة من القش وعقد ذهبي ناعم.

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تنسيقات الفستان للمناسبات

تنسيقات الفستان للمناسبات

تحتار الكثيرات من الفتيات عند اختيار أزياء السهرة، ويلجأن للممثلات والفاشونيستات العربيات ليستلهمن منهن أفكارًا لمظهرهن، ومن وحي منى زكي يمكننا أن نقدم لكِ عدة تصميمات؛ حيث تألقت بفستان قصير فضي مزين بأكمام واسعة ومرفوعة الأكتاف، وزينت مظهرها بتسريحة الشعر المموج والأقراط الضخمة، وتزينت في المهرجان السينمائي الدولي بفستان أبيض طويل مصمم بقصة ضيقة في الخصر وبفتحة واسعة في الأسفل، ومزين بقصة مذهلة في الصدر، وأكملت إطلالتها بطقم ماسي مميز، مع تسريحة ومكياج ناعمين، ولإطلالة عصرية ارتدت فستانًا من الجلد الأسود المصمم بقَصَّة ناعمة والمزين بفتحة جانبية.