هذه هي الشنط المفضلة لدى الفاشينيستا المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 سبتمبر 2020 04:24 مساءً - تميزت الفاشينيستا المحجبات باختيارهن للحقائب الصغيرة جداً التي تكاد تبدو غير مرئية. فهذه الشنط التي طرحتها الدور لموسم الصيف بأحجام مختلفة تترواح ما بين الصغيرة الميني الى الصغيرة جداً "مايكرو" ما هي سوى دليل على أن عالم الموضة لا يقف عند أي حد فيما بتعلق بالصيحات غير التقليدية ويبدو أن هذه الموجة امتدت الى المحجبات ايضاً هذا الخريف. فهذه الشنط التي بالكاد تتسع لغرض أو اثنين وهي أشبه بشنط للدمى باتت هوس الفاشينيستا المحجبات راهناً.







الشنط المفضلة عند الفاشينيستا المحجبات









الشنط الصغيرة للغاية المايكرو اثارت الكثير من الجدل حين اكتسحت ساحة الموضة مع أيقونات الموضة العربيات ولكن المحجبات وجدت طرق رائعة لدمجها في لوكاتهن المحتشمة حيث رافقتهن الى شتى الأماكن من اللوكات الكاجوال العملية الى فساتين السهرة. هذه الحقيبة التي تخلو من أي عنصر غير تقليدي غير متوقع سوى حجمها باتت قادرة على أن تقلب أي لوك. وعلى ما يبدو من لوكاتهن المختلفة بأن الفاشينيستا المحجبات لا ينوين التوقف عن التألق بهذا التصميم الساحر في المواسم الباردة. ويؤكد ذلك على أن ألوان هذه الشنط اخترنها كلاسيكية للغاية مثل الأبيض والأسود والبيج وبالإمكان دمجها مع أي لوك. وفي حين أن كثر منا لا يسعهن تخيل أنفسهن من دون شنطة تحمل الكثير من حاجاتها من هاتف ومحفظة وحمرة ومفاتيح وحتى بعض مستحضرات المكياج الأخرى ، تعلمنا هؤلاء المؤثرات بأنه لا مانع من التخلي عن الكثير من الأمور والإلتزام بالبساطة. وها هن في مختلف لوكاتهن يبدون مميزات ومفعمات بالشياكة بهذه الحقيبة الصغيرة.





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الشنط المفضلة عند الفاشينيستا المحجبات



أطلقت هذه الصيحة أولاً مع علامة Jacquemus وهي ما زالت المفضلة لهذه الستايلات، وبالرغم من حجمها الصغير، إلا أن أسعارها ليست بالصغر ذاته، فهي تتراوح ما بين 230 دولار أميركي والـ522 دولار بحسب الجلد والتصميم والحجم... فمن خلال هذه الحقائب، أثبتت العلامة بأن الحجم لم يعد يهم. وقد أطلقت هذه الحقيبة ضمن مجموعة خريف 2019 خلال أسبوع الموضة في باريس.

هذا وقد لفتتنا طريقة تنسيق هؤلاء الأنيقات للشنط المايكرو مع لوكاتهن، منهن من حملنها من المقبض العلوي وأخرى تركتها تحيط بجسمها فيما رأيناها أيضاً يخترن هذه الصيحة على شكل كلاتش تكاد أياديهن تخفيه لشدة صغره.