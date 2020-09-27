فساتين محجبات آخر موضة خريف وشتاء 2020 – 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 سبتمبر 2020 04:24 مساءً - برزت صيحات الفساتين الطويلة خلال موسم خريف 2020 وزينت مجموعات الأزياء الجاهزة.

شاهدي مجموعة فساتين محجبات ستمنحك اطلالة أنثوية مفعمة بالرقي، وتعرفي على طريقة تنسيق الفساتين التي تخفي عيوب جسمك .



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فساتين محجبات مطبعة موضة خريف 2020

Chloé





تنوعت أنماط الطبعات هذا العام ما بين الورود وطبعة الترتان الخريفية والرسومات اليدوية، اختاري الموديلات المزينة بنقوشات ناعمة متناثرة ومتباعدة إذا كنت قصيرة القامة مثل الفستان الأبيض الموقع من كلوي Chloé وفستان إرديم Erdem.

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نسقي الفساتين المطبعة مع طرحات أحادية اللون، الفستان الترتان من مجموعة بول آند جوي Paul & Joe ارتديه مع بوت متوسط الطول باللون البرغندي.







فساتين بموديل الجلباب آخر موضة للمحجبات

Lela Rose_





تعود الفساتين المصممة على طراز الجلباب العربي بقوة هذا الخريف، بخلاف القصة الساترة يضمن لكِ هذا الستايل إطلالة تخفي عيوب الجسم، رصدنا لدى كلوي Chloe فستان أسود مطرز حول الياقة نسقيه مع حذاء أسود مدبب وحقيبة كتف فضية.



أما الفستان الأسود المطبع بالورود الملونة من ماركة ليلا روز Lela Rose فيمكنك تنسيقه مع حذاء أبيض وحقيبة صفراء أو سوداء حسب المكان الذي تتوجهين له.







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فساتين محجبات أحادية اللون لإطلالة ناعمة

Valentino





الميزة الأساسية في الفساتين أحادية اللون سهولة تنسيقها مع مختلف الاكسسوارات والطرحات وحتى المعاطف، كما أنها من القطع التي تناسب كافة أشكال القامات خاصة إذا كانت مصممة بقصة واسعة غير محددة للجسم كما في الموديلات الموقعة من كارولينا هيريرا Carolina Herrera وفالنتينو Valentino.



نسقي الفستان الأزرق مع اكسسوارات فضية وأقراط مرصعة باللؤلؤ، أما فستان فالنتينو الأسود ارتديه مع بوت أسود وحقيبة كتف حمراء.











فساتين محجبات بأكمام منفوخة موضة الموسم

Loewe





مجددًا استطاعت الفساتين بالأكمام المنفوخة Puffy sleeves dresses أن تحتل قسم كبير من مجموعات أشهر المصممين، قدمت ماركة لويفي Loewe تصميمات مميزة محددة الخصر تميزت بألوانها الخريفية الداكنة زينيها باكسسوارت باللون الجملي، كما لفتتنا الفساتين الموردة متوسطة الطول من ماركة إرديم Erdem، جربي تنسيقها مع البوت الأسود الطويل لتحصلي على لوك أنيق ومحتشم يتناسب مع الحجاب.

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