رانيا يوسف في أحدث ظهور بفستان أسود أنيق (صور)

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علاقات و مجتمع
شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها، بمجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "رانيا" في إحدى السهرات الليلية، وهي مرتدية فستان أسود قصير "فوق الركبة"، كما أنه جاء على صيحة "وان شولدر"، حيث لملمت شعرها ورفعته للأعلى.
وتفاعل معها متابعوها في التعليق على الصورة: "تحفة ما شاء الله" "جميلة" "قمر أوي" "كل ما تكبري تحلوي".
ويذكر أن رانيا يوسف، تصور حاليًا الجزء الجديد من مسلسل "الآنسة فرح"، ويشاركها في العمل، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول.
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