"مش أول مرة".. التشكيك في نسب أبناء نادية العراقية عرض مستمر

علاقات و مجتمع

ما زالت تتعرض الفنانة نادية العراقية لحملات تشكيك في نسب أبنائها، وهو ما دفعها للرد على تلك الانتقادات بسبب انتشار تعليقات مسيئة حولهم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت "نادية" عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، صورا لأبنائها ووالدهم معلقة عليهم "أيوة دول ولادي ووالدهم.. رجعتو تنشرو صورهم وأقذر تعليقات.. بأي حق تشككو في النسب يا كلاب.. بأي حق تقولو الفلوس بتحلي.. إنتو شفتم عايشة إزاي".

وأضافت: "الحسد والقر قعدوني من الشغل. مشفناش فرحة.. والأمراض دخلت بيتي.. بطلو قر أنا أهلي في بغداد ملوك جمال.. يعني لو عيالي بعد الشر ماتو واتحرق قلبي ده يريحكم".

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لم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض فيها الفنانة العراقية للتشكيك في أولادها ففي 2015 واجهت موجة من السخرية، بسبب نشرها صوراً لأبنائها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث تناولت التعليقات مقارنة بين الأبناء ووالدتهم الفنانة من حيث الجمال.

ووصفت الفنانة التعليقات حينها بـ"السخيفة"، مؤكدة أنها اعتادت نشر صور أولادها باستمرار، لافتة إلى أن أكثر التعليقات التي أغضبتها كان تعليقا على صور لها ولابنها يقول "هو إزاي ده يبقى ابن دي؟''، "لالا دا أكيد بالتبني"، "دا ابنك يله ياكدابة".

وظهرت "العراقية" مع ابنها أدهم مع الإعلامية منى الشاذلي من خلال برنامج "معكم" بعد حملة التنمر التي تعرضت لها على الإنترنت بسبب نشرها صورًا مع ابنها الذي يتمتع بالوسامة، مؤكدة أن البعض اتهمها بتبني ابنها لأنه أجمل منها، على حد قولها.

وسخرت الفنانة من المشككين في نسب أولادها قائلة: "طب أدهم بالتبني دول كمان بالتبني طب أروح أعمل تحليل.. هيطلقوني من الراجل يا منى".

من جهته رد ابنها أدهم بأنه تعامل مع سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالضحك، رافضًا رد والدته على تلك النوعية من التعليقات، فيما ردت إحدى ابنتيها بأنها صدمت وأن الموضوع أخذ أكثر من حجمه.