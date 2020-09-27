عملت في محل بقالة 24 عاما وتعرضت للتنمر.. لقطات من حياة عارفة عبدالرسول

علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة عارفة عبدالرسول، محركات البحث "جوجل"، عقب مشاركتها صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، والتي ظهرت خلالها مرتدية مايوة أظهر مفاتنها وهو الأمر الذي انتقده محبوها وجمهورها.

ويُقدم هُن لقطات من حياة الفنانة عارفة عبدالرسول، خلال السطور التالية.

عارفة عبد الرسول، من مواليد حي الحضرة الواقع بمدينة الإسكندرية، تخصصت بشكل كبير في مجال الحكي على خشبات المسارح في مصر، وعملت في البداية من خلال إذاعة الإسكندرية خلال حقبة الثمانينات.

وقالت خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، على فضائية"سي بي سي"، في 21 أغسطس عام 2017، إنها كانت تشارك في الأعمال التمثيلية بمحافظة الإسكندرية، مشيرة إلى أنها معتمدة في إذاعة الإسكندرية منذ عام 1976.

وأضافت "عارفة"، أنها تزوجت وأنجبت، "لذلك كان من الصعب أن تترك أسرتها وتسافر إلى القاهرة، أي ممثل إقليمي بيبقى عنده شغف إنه يجي القاهرة ويشتغل في التمثيل، ولما ولادي اتخرجوا عرضت على زوجي بعد ترشيح الورشة لي للمشاركة في عمل تمثيلي في القاهرة، وقال لي سافري، وبعد زواج الأبناء لحق بي زوجي وعمل مساعد مخرج".

عملت بقالة 24 عاما قبل دخولها عالم الفن

وتحدثت عارفة خلال استضافتها في برنامج "باب الخلق"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مع الإعلامي محمود سعد، عن جوانب من حياتها الشخصية، قبل دخولها عالم الفن، مشيرة إلى أن والدها كان يعمل بقالًا في سوق الحضرة بالإسكندرية، منذ أن كانت بعمر الـ 3 سنوات.

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وأضافت أنها تخرجت في كلية فنون جميلة، وتركت مهنة البقالة وعمرها 24 سنة، وبدأت في البحث عن الفن.

تعرضت للتنمر بسبب اسمها: طلعتي مش عارفة يا عارفة

مواقف محرجة تعرضت لها الفنانة بسبب اسمها منذ أن كانت في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي، من قبل معلميها، حيث كانت لم تكن تحب الإجابة على تساؤلاتهم كونهم يسخرون منها، "طلعتي مش عارفة يا عارفة".

مايوة عارفة عبدالرسول يعرضها لموجة انتقادات

مئات التعليقات تلقتها الفنانة على صورتها والتي حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب، "يا خوفي لا تندمي متأخر، إية كمية التطبيل دي اتقي الله في لحمك وفي سنك، حضرتك ست كبيرة المفروض تبقى قدوة طبطبة إية بس إن لله وإن إليه راجعون، وكمية الناس اللي عمالة تهني وتشجع الله يهديكم، كنت بحترمك وبحترم تمثيلك، لكن كدة الله يهديكي ويهدينا جميعا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يارب... ربنا يطبطب علينا برحمته".

وكان آخر ظهور للفنانة عارفة عبد الرسول في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل "رجالة البيت"، من بطولة أكرم حسني وأحمد فهمي وبيومي فؤاد ودارت أحداثه في حلقات منفصلة متصلة.