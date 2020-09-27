أمل رزق تواجه تقدم العمر بالشعر الأشقر (صورة)

لايف ستايل

صورة جديدة نشرتها الفنانة أمل رزق، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت من خلالها بإطلالة مختلفة. وظهرت "أمل" في الصورة بشعر أشقر، مختلف عن المعتاد، علقت على الصورة: "‏أجمل ما في التقدم بالسن أنه يجعلك تستصغر أمورًا كثيرة كانت تستهلك طاقتك ومشاعرك يومًا ما فالنضوج يجعلك تُعيد ترتيب الأشياء". Advertisements وتفاعل معها المتابعون بالتعليق على الصورة: "تقدم مين أنتي صغنونة" "العقل بينضج" "منورة دايمًا يا نجمة". ويذكر أن آخر أعمال الفنانة أمل رزق مشاركتها في المسلسل الإذاعي "رابع جار" فى رمضان الماضي، وكان من بطولة لطيفة، أحمد عيد، عبد الرحمن أبو زهرة.

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