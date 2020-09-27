"مايوه" عارفة عبدالرسول يعرضها للهجوم على "السوشيال ميديا" (صور)

علاقات و مجتمع

هجوم شديد تعرضت له الفنانة عارفة عبدالرسول، عقب مشاركتها صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ظهرت خلالها وهي مرتدية مايوة أثناء قضائها العطلة الصيفية.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصورة التي شاركتها، بمقطع من أغنية "بالبنط العريض"، للفنان حسين الجسمي، قائلةً "لقيت الطبطبة".

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مئات التعليقات تلقتها الفنانة على صورتها والتي حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب، "يا خوفي لا تندمي متأخر، إية كمية التطبيل دي اتقي الله في لحمك وفي سنك، حضرتك ست كبيرة المفروض تبقى قدوة طبطبة إية بس إن لله وإن إليه راجعون، وكمية الناس اللي عمالة تهني وتشجع الله يهديكم، كنت بحترمك وبحترم تمثيلك، لكن كدة الله يهديكي ويهدينا جميعا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يارب... ربنا يطبطب علينا برحمته".

وكان آخر ظهور للفنانة عارفة عبد الرسول في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل "رجالة البيت"، من بطولة أكرم حسني وأحمد فهمي وبيومي فؤاد ودارت أحداثه في حلقات منفصلة متصلة.