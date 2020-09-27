هل للزوجة الحق في عدم إخبار زوجها بتحركاتها في العمل؟.. الإفتاء توضح

فتاوى المرأة

تضطر السيدات العاملات للتحرك بشكل مستمر بسبب طبيعة عملهن فبعضهن لا يقتصر تحركها على المؤسسة أو الشركة التي تعمل بها ففي بعض الأوقات تضطر لإنهاء عمل خارج الشركة وهو ما يجعل بعضهن تقع في مشاكل مع الزوج لأنها لا تخبره بكل تحركاتها.

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وعليه، ورد سؤال لدار الافتاء المصرية خلال البث المباشر على "فيسبوك" تسأل فيه سيدة "هل للزوجة الحق في عدم إخبار زوجها بتحركاتها علما بأن طبيعة عملها تتطلب كثرة الانتقال؟".

من جهته أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الزوج من حقه أن يعرف وقت خروج الزوجة من البيت وإلى أين تذهب.

ونوه أمين الفتوى، أنه لو سمح الزوج للزوجة في الخروج، وذهبت للعمل وطبيعة عملها تتطلب التنقل بين مكان لآخر، فوقتها لا يجب عليها أن تخبر زوجها وتأخذ إذنه عند كل تنقل.

واستنكر الدكتور أحمد ممدوح، أنه لا يعقل أن تخبر الزوجة زوجها بحضورها اجتماع في الشركة، منوها بأن الزوجة لا تحب أن تمارس عليها قيود، وفي نفس الوقت تحب من يسأل ويطمئن عليها من وقت لآخر.