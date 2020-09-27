الامارات | الأوقاف المصرية تعيد فتح 27 مسجدا يوم الجمعة المقبل

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شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف المصرية تعيد فتح 27 مسجدا يوم الجمعة المقبل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن إعادة فتح 27 مسجدا في 9 محافظات بالبلاد يوم الجمعة المقبل.
وقالت الوزارة إن إجمالي ما تم افتتاحه منذ أول سبتمبر حتى تاريخه 309 مساجد، وذلك في إطار خطة الوزارة لافتتاح 314 مسجدا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020.
وتتضمن المساجد التي سيعاد فتحها يوم الجمعة القادم 7 مساجد بمحافظة شمال سيناء.
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