طريقة عمل البسكويت بالسكر والليمون

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كتب: هن -
05:08 ص | الأحد 27 سبتمبر 2020
تبحث السيدات عن نكهات جديدة تقدم بها طبق البسكويت، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير بسكويت السكر والليمون.
مقادير البسكويت بالسكر والليمون
كوب زبدة طرية
كوبا سكر
بيضتان كبيرتان
ملعقتان صغيرتان من قشر الليمون
ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون
4 أكواب دقيق متعدد الأغراض
ملعقة صغيرة من الخميرة
ملعقة صغيرة ملح
كوب لبن
طريقة تحضير البسكويت بالسكر والليمون
في البداية امزجوا السكر والزبدة في وعاء حتى يصبح قوامهما ناعماً، ثم ضيفوا البيض تدريجياً مع التقليب المستمر، واخفقوا معها بشر وعصير الليمون.
ثانيًا اخفقوا الدقيق والخميرة والملح في وعاء آخر، ثم ضيفوا الخليط إلى مزيج الزبدة مع إضافة اللبن، مع الخفق جيداً، ثم غطوها وضعوها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.
سخّنوا الفرن إلى درجة حرارة 375 فهرنهايت، ثم شكلوا العجينة على شكل حلقات وضعوها في صينية خبز واتركوا مسافة بمقدار بوصتين بين كل واحدة، واخبزوا البسكويت لمدة 7 إلى 10 دقائق، ثم اتركوه يبرد زبالهنا والشفا.
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