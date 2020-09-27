فيديو.. نقيب المأذونين يوصي ابنته ليلة زفافها: لو جوزك رفض تزوريني اسمعي كلامه

علاقات و مجتمع

فاجأ الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، الجميع أثناء حفل زفاف ابنته المهندسة إسراء، في حضور الشيخ سعيد الشافعي أمين عام جميعة المأذونين، الذي عقد القران، بتوجيه عدة وصايا لابنته، أمام عريسها، منها طاعته طاعة عمياء، طالما أنه لم يغضب ربه، ولا يخون وطنه، ويتمسك بالعادات والتقاليد الأصيلة.

الشيخ عامر: في الدين طاعة الزوجة لزوجها مقدمة على طاعة والدها

وأضاف نقيب المأذونين لابنته: "طاعة زوجك مقدمة على طاعتي، ولو رفض زوجك أن تأتي لتزوريني وتزوري أهلك اسمعي كلامه، وأطيعي أمره".

وتابع: لقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزوجة بطاعة زوجها، لم يأمرها بحرام، أو معصية الله، وقال "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها".

كما وجه نقيب المأذونين عدة نصائح أخرى لابنته العروس، قائلا لها: "ستفارقين العش الذي فيه تربيتي، اللى بيت لم تألفيه وقرين لم تعرفيه، فكوني له أمة يكن لكِ عبدا، يا بُنيتي لو أن المرأة استغنت عن الرجل لغنى أبويها، ما كان هناك ألفة ولا مودة".

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13 وصية من نقيب المأذونين لابنته

وتابع: "وخذي عني المعاشرة بالقناعة، وحسن السمع والطاعة، وتفقدي موضع عينيه وأنفه، فلا يقع منه على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح، وراعي الهدوء عند منامه، والتعهد بموعد طعامه".

واستكمل وصاياه بقوله: "الزوج للزوجة السُكنى والألفة والمودة، فعليك بطاعة الله وطاعة زوجك قبل طاعتي، فلو رفض أن تأتي لزيارتي، فاستجيبي له حتى يأذن لك".

ترشيد نفقات الزواج وعدم المغالاة في المهور يحد من العنوسة

واختتم نقيب المأذونين كلمته في حفل زفاف ابنته، معلنا أنه كنقيب للمأذونين، قبل أن يكون ولي أمر العروس، يطالب جموع المصريين بترشيد نفقات الزواج، وعدم المغالاة في المهور، والتيسير على الشباب الراغبين في الزواج.

ولفت إلى أن صعوبات الحياة وأعباءها، ارتفعت بشكل مبالغ فيه على عاتقي الشباب، فقد ارتفعت أسعار الآثاثات، والذهب عشرات الأضعاف، وهذا أدى إلى إحجام كثير من الشباب عن الزواج، فزادت إثره نسب العنوسة، وهو أمر غير مستحب في المجتمعات المستقرة.