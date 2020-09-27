فتاة تناشد البنات بغض البصر بينهن.. والإفتاء توضح عورة المرأة أمام النساء

علاقات و مجتمع

لقى مقطع فيديو لإحدى الفتيات انتشارا كبيرا عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والذي تحدثت خلاله عن غض البصر وأن هناك حدود في النظر حتى بين الفتيات وبعضهن البعض عبر "السوشيال ميديا".

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وظهرت الشابة نادين فيصل، خلال مقطع الفيديو، تطالب الفتيات ألا ينظرن لكل ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا صور أصدقاءهن اللاتي يرتدين فيها فستان قصير أو "هوت شورت" حسب تعبيرها.

ولفتت نادين إلى أن البعض يعتقد أن غض البصر يقتصر على نظر الفتاة للشاب والعكس، ولكن هذا خاطئ فلابد من أن تغض الفتيات أبصارهن كذلك بين بعضهن: "مش المفروض تشوفي أي صورة يعني مثلا عورة بنت زيك من صرتك لركبتك فأي صورة هوت شورت أو فستان قصير حضرتك بتاخدي سيئات".

وذكرت دار الافتاء في فتوى سابقة تجيب على سؤال سيدة تقول "هل يجوز للمرأة أن ترى عورة المرأة"، بأن عورة المرأة مع المرأة من الصرة إلى الركبة، ولا يجوز للمرأة أن ترى عورة امرأة إلا للضرورة من طب ونحوه بقدر الحاجة، والله أعلم.