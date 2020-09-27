الفنانات و"الجيم".. دينا الشربيني ترفع الأثقال وياسمين صبري تمارس تمرينات صعبة

لايف ستايل

مقطع فيديو نشرته الفنانة دينا الشربيني، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت من خلاله وهي تمارس رياضة رفع الأثقال.

وظهرت "دينا" في الفيديو، وهي مرتدية الملابس الرياضية داخل صالة "الجيم"، تمارس رفع الأثقال، معلقة على الفيديو: "عودة للمسار".

لم تكن الفنانة دينا الشربيني، أولى الفنانات اللائي شاركن متابعيهن من داخل صالة الجيم، إذ سبقها غيرها الكثيرات ممن نشرن فيديوهات وصورهن لهن في الجيم.

ياسمين صبري

الفنانة ياسمين صبري، من الفنانات اللائي تميزن بصورهن داخل "الجيم" مرات متعددة، تستعرض رشاقتها ولياقتها البدنية.

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وفي إحدى مقاطع الفيديو ظهرت "ياسمين"، وهي تمارس رياضة شد الذراعين، وذلك عبر الفيديو الذى نشرته عبر حسابها الرسمي عبر تطبيق "إنستجرام".

نجلاء بدر

الفنانة نجلاء بدر، أيضًا نشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، مارست من خلالها بعض التمارين الرياضية الصعبة، التي أظهرت رشاقتها ولياقتها البدنية.

لقاء الخميسي

أما الفنانة لقاء الخميسي، فهي أيضًا من الفنانات اللائي يشاركن المتابعين، بصور ومقاطع فيديو لها داخل "الجيم"، كان من ضمنها نشر صورها بإطلالة "كاجوال" وهي تمارس الرياضة.

وظهرت "الخميسي" في صور نشرتها، من إحدى الصالات الرياضية، وعلقت "المشي هو أفضل رياضة ممكنة".