حسن سلامة: الدستور يمنح المرأة نسبة من مقاعد النواب لا تقل عن 25%

علاقات و مجتمع

قال الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، إننا لدينا تعديل دستوري يمنح المرأة نسبة من مقاعد مجلس النواب لا تقل عن 25% الحد الأدنى، ويمكن أن تصل النسبة إلي 50%.

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وأضاف "سلامة"، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، أنه لا يوجد ما يمنع أن تكون نسبة تمثيل السيدات في المجلس النيابي أكثر من 25%، بالإضافة إلى وجود تمثيل لفئات كانت مهمشة، فيما يخص القائمة هناك حوالي 142 امرأة من حقها المشاركة.

وتابع، أن القوائم تنقسم إلي نوعين، الأولى قوائم عبارة عن 100 مرشح "لازم يكون فيها 50 سيدة علشان تقبل"، وقوائم عبارة عن 42 مرشحًا "لازم يكون فيها 21 سيدة لكي تقبل"، مشيرًا إلى أن هذه النسبة لم تكن موجودة قبل ذلك "كان أقصي حاجة 34 سيدة فقط في الثمانينات والتسعينات، ولكن وصلت 89 سيدة في البرلمان الأخير".

وأكد أن عدد السيدات سيصل إلى حوالي 150 سيدة أو أكثر في هذا البرلمان، بالإضافة إلى سيدات سيجري تعينهم في مجلس الشيوخ بنسبة 10%، وأن المرأة جرى تمكينها بدرجة كبيرة في الحياة السياسية والنيابية.