على نغمات أماكن السهر.. مدربة دينا الشربيني تنشر صور جديدة لها وهي تحمل أوزان ثقيلة

علاقات و مجتمع

نشرت سالي عوض، مدربة دينا الشربيني في رفع الأثقال صورة جديدة للأخيرة وهى تتلقى التدريب في أحد النوادي الرياضية.

وأرفقت عوض على صور الشربيني التي نشرتها عبر القصص المصورة على حسابها الرسمي على "إنستجرام" أغنية أماكن السهر للفنان عمرو دياب.

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وكانت الفنانة دينا الشربيني استعرضت لياقتها البدنية من خلال مقطع فيديو جديد نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، حيث ظهرت وهي تحمل الأثقال معلقة :"العودة إلى المسار الصحيح".

وظهرت "دينا" في الفيديو، وهي مرتدية الملابس الرياضية داخل صالة "الجيم"، تمارس رفع الأثقال.

وتفاعل معها متابعوها على "انستجرام" في التعليق على الفيديو، منهم نور، ابنة الفنان عمرو دياب، قائلة: "اشتغلي عليها".

وتلقت بعض التعليقات من المتابعين، منها: "عاش"، "بحبك أوي بجد وتستهلي كل خير"، "كل الدعم يا دينا يا قمر".

وعلق، منذ قليل، الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج الحكاية، على الفيديو بأن ما تحمله دينا الشربيني ثقيل للغاية، ولكنها حملته بعناية ودقة.

وأضاف أديب: "الله يكون في عونك ياهضبة الله يكون في عونك ياعمرو، أنا مقدرش أشيل ربع التقل ده مش هعرف أعمله، وقالت في الفيديو إنها رجعت تلعب رياضة يعني هي كدة بتسخن أومال قبل كده كنتي بتشيلي إيه ياماما".

وكان آخر ظهور للفنانة دينا الشربيني، قبل فيديو "الجيم"، من خلال الكليب الأخير أماكن السهر، مع الفنان عمرو دياب، وجاء من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي.