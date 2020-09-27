طبيب نسا وتوليد: على "العرسان" الجدد استخدام حبوب منع الحمل

علاقات و مجتمع

قال الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد نساء وتوليد بالقصر العيني، إن بعض السيدات لديها معلومات مغلوطة عن تنظيم الأسرة وتظن أن حبوب منع الحمل تصيب بالسرطان، مؤكدا تطوير أجيال أقراص منع الحمل على مدار العقود الماضية، وذلك خلال حواره في برنامج "السفيرة عزيزة"، على شاشة "DMC".

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وطالب "حسن" العرسان الجدد بضرورة استخدام حبوب منع الحمل تجنبا لمشكلات اقتصادية مع بداية الزواج في ظل تزايد حالات الطلاق في مصر خاصة في السنة الأولى للزواج، مستشهدا بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة أن يأخذ الزوجان فرص للتقارب بشكل أفضل فيما بينهما.

وأشار، في اليوم العالمي لتنظيم الأسرة، إلى أن الزوج عليه دور لتنظيم الأسرة من خلال استخدام الواقي الذكري إذا لم تستطع زوجته استخدام حبوب منع الحمل مشددا على ضرورة عدم اقتصار مصادر معلومات السيدات عن منع الحمل من أقاربهن لأن كل سيدة حالة خاصة لذا يجب مراجعة الطبيب الذي سيحدد أفضل حبوب لكل سيدة.

وطمأن السيدات في مصر أن حبوب منع الحمل الموجودة في سوق الدواء المصري تماثل الموجودة في الأسواق العالمية، نافيا تأخير الأقراص للحمل عند التوقف عن تناولها لافتا إلى أن دور حبوب منع الحمل هو منع التبويض وعند التوقف عن التناول يعوض التبويض مرة آخرى .

وتابع: "هتبطلي الأقراص هتحملي تاني شهر، لأن حبوب الحمل الآن هي الجيل الرابع من حبوب منع الحمل التي تطورت حتى لا تترك آثارا جانبية وتعالج حبوب الشباب عند السيدات أثناء تناولها".