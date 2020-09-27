الامارات | احتفال دبي باليوم الوطني السعودي.. 7 نجوم

شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال دبي باليوم الوطني السعودي.. 7 نجوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضاءت دبي مجموعة من أبرز معالمها مثل فندق برج العرب، وبرواز دبي، وعرض «تخيّل» في دبي فستيفال سيتي مول بلون العلم السعودي، احتفالاً باليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية.

وتابع المواطنون السعوديون المقيمون في الدولة، وسكان دبي وزوارها العروض المذهلة التي أعلنت انطلاق سلسلة من الفعاليات الترويجية والعائلية المتميزة بهذه المناسبة التي تواصلت حتى أمس، احتفاء بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين الإمارات والسعودية.

واستمتع زوار فندق برج العرب الشهير من فئة سبع نجوم، في منطقة جميرا، بمشاهدة الإضاءة باللون الأخضر الساحر احتفالاً بهذه المناسبة في عرض استمر من غروب الشمس، وحتى منتصف الليل.

كما أضيء «برواز دبي» بلون العلم السعودي احتفالاً بهذه المناسبة.

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فيما شهد زوّار «فستيفال باي» في دبي فستيفال سيتي مول عودة عرض «تخيّل» الحائز جوائز عدة بعد ستة أشهر من عمليّات التجديد، بعرضين خاصين تميزا بمزيج من عروض النوافير الراقصة وإسقاطات الليزر الملونة وموسيقى النشيد الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني العربية.

• سلسلة من الفعاليات والعروض العائلية المتميزة.

• عرض برج العرب استمر من غروب الشمس حتى منتصف الليل.

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