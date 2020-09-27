الامارات | «الوسطى من الذيد» تطل بحلة جديدة اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «الوسطى من الذيد» تطل بحلة جديدة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطلّ قناة الوسطى من الذيد، بحلة جديدة اليوم، عبر دورتها البرامجية الجديدة التي تقدم لمشاهديها 12 برنامجاً جديداً، ومواسم متجددة لـ22 برنامجاً من أبرز إنتاجاتها، بالإضافة إلى باقة من أهم الأعمال الدرامية الخليجية والعربية.

وقال مدير القناة سعيد راشد بن فاضل الكتبي: «حرصنا من خلال الدورة الجديدة على مراعاة تنوّع البرامج من حيث المحتوى والأفكار والموضوعات المطروحة، إلى جانب انتقاء أرقى الأعمال الدرامية التي تحظى بمتابعة أو لقيت شعبية واسعة، لضمان تلبية احتياجات مختلف فئات الجمهور المحلية».

وأضاف أن «القناة تسعى منذ انطلاقتها عام 2016 إلى الاهتمام بذاكرة المكان والثقافة البدوية الأصيلة وإبرازها، جنباً إلى جنب مع البرامج التي تهتم بالإنسان»، مشيراً إلى أن كوادر القناة عملت خلال الفترة الماضية من أجل الخروج ببرامج تثري المشاهدين وتمثل إضافة فكرية ومعرفية لهم.

ومن البرامج الجديدة للقناة «نهضة وطن»، بالإضافة إلى «ويبقى الأثر» الذي يصحب المشاهدين في رحلة إلى الماضي. وتقدم القناة مجموعة من البرامج الخاصة بتراث وهوية أبناء المنطقة أبرزها: «الراوي»، و«سيارات لول»، و«الصقارة»، وغيرها.

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كما تواصل القناة عرض برنامج «ذاكرة البادية»، الذي يعود بالمشاهدين إلى ذكريات مضت مع ضيوفه من كبار المواطنين.

تنوّع في المحتوى والأفكار والموضوعات المطروحة.

12 برنامجاً جديداً، ومواسم مختلفة لـ 22 برنامجاً.

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