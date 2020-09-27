الامارات | مدينة دبي للإعلام تروّج الفنانين الواعدين على الهواء مباشرة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة دبي للإعلام تروّج الفنانين الواعدين على الهواء مباشرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مدينة دبي للإعلام، أكبر مجمعات الأعمال المتخصصة في الإعلام والمحتوى بالمنطقة، البرنامج المباشر الجديد الذي يحمل اسم DMC Amplify، من أجل الترويج لفنانين بالمنطقة، ونشر القصص المؤثرة والتفاعل مع المجتمع.

وستتضمن سلسلة الحلقات الرقمية حوارات شيقة، وعروضاً حيّة لشعراء وموسيقيين وفنانين ناشئين، تبث في أنحاء البلاد على «فيس بوك» و«يوتيوب لايف».

وسيقوم النجم الإذاعي بيغ هاس، الذي غيّر شكل الصناعة بالمنطقة، بعد برنامجه الإذاعي للهيب هوب الأول من نوعه في السعودية، بمقابلة ضيف جديد كل شهر. وسينضم إليه في الجلسة الأولى مغني الراب الواعد ملهم، الشهير بتلاعبه الذكي بالكلمات العربية والإنجليزية. وستبث الحلقة الأولى على الهواء مباشرة يوم الجمعة المقبل، وستسجل في حاضنة أعمال in5 للإعلام بمدينة دبي للإنتاج. من جهته، قال المدير العام لمدينة دبي للإعلام، ماجد السويدي: إن «تسليط الضوء على الفنانين الجدد الواعدين ممن يدخلون عوالم صناعة إبداعية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في المنطقة، مهم للغاية لأفراد مجتمعنا الإعلامي»، مضيفاً «على مدى عقدين من الزمن تقريباً، سعينا إلى عرض المواهب الصاعدة وتوفير منصة لها لتصل إلى جمهور أكبر، من خلال المشاركة في فعاليات سنوية مثيرة. ويعد DMC Amplify امتداداً طبيعياً لهذا المجهود، ونحن سعداء برؤيته يتحقق». من ناحيته، أكد بيغ هاس أن «العمل مع مدينة دبي للإعلام مصدر سعادة عظيمة، لأنها تواصل إظهار المحبة والدعم للمجتمع الإبداعي في دولة الإمارات، ويتوجب علينا جميعاً تقديم الدعم للفنانين المحليين، وتسليط الضوء عليهم، ولهذا السبب فإن تعاوننا مهم، إذ سيستضيف البرنامج الجديد فنانين يسردون حكايات حقيقية عن كفاحهم ونجاحاتهم، وأنا متحمس جداً لبدء البرنامج».

يذكر أن مدينة دبي للإعلام لديها سجل حافل بدعم المبدعين والموسيقيين والفنانين الجدد والصاعدين، من خلال مبادرات وفعاليات ومسابقات كبرى، مثل Dubai Lynx، إذ طُلب من الفنان المحلي رامي عفيفي تصميم جدارية لافتة للأنظار تمتد بمحاذاة شارع الفلك، ويخلّد هذا العمل الفني باقة متنوعة من الأشخاص، الذين يعملون في أكبر مجتمع إعلامي بالمنطقة. ومن مدينة دبي للإعلام، انطلق برنامج Jam at Home في خضم انتشار وباء «كوفيد-19»، ليصبح في ظل الوباء بديلاً ملائماً عن Thursday Lunch Jams، الذي حظي برواج كبير، إذ أتاح لأفراد المجتمع تجربة ترفيهية، خلال استراحة الغداء، في محاولة لزيادة الإنتاجية وتقليل ضغوط العمل.

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ضيوف عالميون

تعرف مدينة دبي للإعلام بكونها وجهة رائدة للفعاليات المباشرة. وتشمل عوامل الجذب في المدينة، المدرج الحائز جوائز الذي يستضيف مختلف الفعاليات من الحفلات الموسيقية إلى مهرجانات الطعام، واستضاف مطلع العام الجاري ليونيل ريتشي وسنو باترول وستورمزي، والـ«دي جي» العالمي مارتن غاريكس، للمشاركة في عروض ضخمة.

ماجد السويدي:

«على مدى عقدين، سعينا إلى عرض المواهب الصاعدة، وتوفير منصة لها».

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