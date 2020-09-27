الامارات | مدينة تمنع عرض الحلويات قرب صناديق الدفع

شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة تمنع عرض الحلويات قرب صناديق الدفع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت مدينة بيركلي في شمال كاليفورنيا منع عرض المنتجات الكثيرة السكر أو الملوحة بالقرب من صناديق الدفع، في متاجر السوبرماركت، من أجل الترويج لتغذية سليمة.

ويُشكل القرار سابقة في الولايات المتحدة. وأقر المجلس البلدي في مدينة بيركلي الجامعية بالإجماع خلال هذا الأسبوع إجراءً، يطبق من مارس المقبل، يمنع عرض المنتجات التي تحوي أكثر من خمسة غرامات من السكر المضاف أو أكثر من 250 ملليغراماً من الملح عند صناديق الدفع.

وأشار القرار إلى أن «مواد غذائية بخسة الثمن وغنية بالملح والدهون المشبعة والسكر المضاف تنتشر بكثرة عند صناديق الدفع.. فيكون الزبائن أكثر ميلاً إلى القيام بمشتريات عفوية ويتواجه الأهل مع أولادهم الذين يطالبون بشراء حلويات في نهاية التبضع».

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