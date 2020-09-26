ماما
قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك ارتفاع ملحوظ في أسعار الشنط المدرسية هذا العام بمختلف المراحل التعليمية، الأمر الذي جعل أغلب أولياء الأمور يعزفون عن شرائها.
وأضافت عبير، في بيان لها، أن أولياء الأمور واجهوا إرتفاع أسعار الشنط من خلال استخدام شنط العام الماضي، فضلا عن قيام آخرين بعمل شنط "هاند ميد" من التريكو بإيديهم حتي لا يقوموا بشراء شنط بأسعار مرتفعة خاصة الذين لديهم أكثر من طالب.
وأوضحت "عبير"، أن بعض أولياء الأمور دعوا وناشدوا الأغلبية بمساعدة أولياء الأمور المتعثرين ماديا والغير قادرين الذين لم يستطيعوا شراء شنط.
وشهدت صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مئات التعليقات والنقاشات، حيث قالت ولي أمر: "ابني الصغير بس اللي هجيبله شنطة علشان لسة داخل مرحلة جديدة أولى ابتدائي أما اخواته هيستعملوا بتاعة اللي فاتت".
وأضافت ولي أمر أخرى: "بلاش مصاريف كتير مش عارفين الظروف، نقضي الغرض باللي موجود واللي عنده زيادة يدي للي متعسر وربنا يكرمنا يارب ويرفع البلاء بإذنه"، وتابعت أخرى: "مفيش أحسن من الهاند ميد عملناها الحمد لله مش هشتري شنط تاني".
كانت هذه تفاصيل خبر أمهات مصر: أولياء الأمور لجأوا للشنط القديمة والهاند ميد بسبب ارتفاع الأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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