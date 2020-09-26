"قومي المرأة" يشيد بتألق ميار شريف في رولان جاروس

علاقات و مجتمع

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسه الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بتأهل لاعبة التنس الأرضي "ميار شريف" للدور الرئيسي من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة التنس "رولان جاروس"، إحدى أكبر البطولات العالمية للتنس.

وأعربت مرسي عن عميق سعادتها بالإنجاز التاريخي المشرف الذي حققته اللاعبة المصريه "ميار شريف" والذي بعد انجاز رياضى غير مسبوق للرياضه المصرية حققته امراة مصرية شابة، متمنية لها مزيد من النجاح والتألق فى المباريات المقبلة لها ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، وفي باقي المباريات الدولية التي تشارك بها.

وجاء تأهل اللاعبة ميار شريف للدور الرئيسى ببطولة "رولان جاروس"، عقب فوزها فى نهائى الدور التمهيدى على منافستها الإيطالية جوليا مونتيوني، كما تغلبت فى نصف نهائى الدور التمهيدى على الأمريكية كاتى مكنالي، وفى المباراة الأولى فازت على الكولومبية ماريا أوسوريو بنتيجة 6-4 و6-0.

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وكانت استطاعت لاعبة التنس المصرية ميار شريف التأهل للدور الرئيسي لبطولة "رولان جاروس" المفتوحة للتنس، إحدى بطولات الجراند سلام الأربعة الكبرى، بعد فوزها على الإيطالية جوليا مونتيكوني المصنفة 156 عالميًا في الدور النهائي للتصفيات المؤهلة للبطولة.

وأثنى الاتحاد المصري لكرة التنس على أداء ميار شريف النجمة المصرية التي تتألق على ملاعب رولان جاروس في النسخة المقامة حاليًا بعد نجاحها في الانتصار على الإيطالية جوليا مونتيكوني المصنفة 156 عالميًا في الدور النهائي للتصفيات المؤهلة للبطولة.

وكتبت الصفحة الرسمية لاتحاد التنس: "حلم يتحقق، تستمر ملكة التنس المصرية ميار شريف في التألق، إنجاز رائع للبطلة المصرية ميار شريف بوصولها للدور الرئيسي في بطولة رولاند جاروس للتنس".

وتغلبت ميار علي اللاعبة الايطالية جوليا مونتيكون في ثالث مباراة بالأدوار التمهيدية بنتيجة 6/1 6/3.

وتابعت الصفحة: "ألف مبروك للبطلة المصرية ميار شريف، مبروك للتنس المصري ومزيد من الانتصارات إن شاء الله".