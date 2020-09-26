سناء منصور تنعي المنتصر بالله: "متعنا وضحكنا بأدوار ممتعة"

علاقات و مجتمع

نعت الإعلامية القديرة سناء منصور، الفنان المنتصر بالله الذي توفى صباح اليوم عن عمر يناهز 70 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت "منصور"، خلال حلقة اليوم من برنامج "السفيرة عزيزة"، وتقدمه مع الإعلامين شيرين عفت عبر شاشة "DMC": "كان يصارع المرض لأكثر من 10 سنوات وعانى من أمراض مزمنة بدأت منذ عام 2008، وأصيب في البداية بجلطة في المخ، ما أدى إلى ابتعاده عن التمثيل لمدة عامين، ثم عاد إلى الفن مرة أخرى".

وأضافت: "شارك في بعض المسلسلات الإذاعية وشارك كضيف شرف ببعض الأفلام لأن المجهود فيها كان أقل وهو ما تماشى مع حالته الصحية"، موضحةً أنه كان محبًا للفن لذلك لم يستطع الابتعاد عنه بالرغم من تدهور حالته الصحية.

وتابعت: "له تاريخ فني طويل وأمتعنا وأضحكنا بأدوار كوميدية جميلة ومتنوعة ما بين المسرح والسينما والدراما التلفزيونية، رحمه الله وألهم أسرته وكل محبيه الصبر".

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وُلد المنتصر بالله، في 21 فبراير عام 1950، وكان ترتيبه الثاني لسبعة من الأشقاء وهم المعتز بالله، والمنتصر بالله، وسعد الله، ومحفوظ بالله، ومحفوظة بالله، وإكرام الله، ونعمة الله، وحرص والده على تسميتهم جميعًا بـ"الله" في نهاية أسماءهم لضمان الحفاظ عليهم، وأن يكتب الله لهم العمر الطويل، خصوصًا أنه لم يكن يعيش له أطفال.

عشق المنتصر بالله، لعالم الفن، وتمتعه بحس الفكاهة، والكاريزما التي تخطف أنظار من حوله، جعلته يتجه لدراسة فن التمثيل، وحصوله على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1969.

تزوج من الفنانة عزيزة كساب، التي أنجبت له ثلاث فتيات، ومن أجلهن وحبًا لزوجها المنتصر بالله، تركت الفن، خصوصًا مع إصابته عام 2008 بجلطة في المخ، أقعدته عن العمل وأثرت عليه سنوات طويلة.

"رمضان الخضري"، هو أشهر الأدوار التي جسدها المنتصر بالله على شاشة التليفزيون، من خلال مسلسل "أرابيسك" للمؤلف أنور عكاشة، والمخرج جمال عبدالحميد، ولعب بطولته صلاح السعدني، وهشام سليم، وهالة صدقي، وهدى سلطان.

والمنتصر بالله، الذي غادر دنيانا، اليوم السبت، عن عمر ناهز 70 عامًا، صاحب بصمة كوميدية خاصة، ففي الدراما أطلق إفيه "أخوك الصغنن حلاوة" وتجسيده لهذه الشخصية التي ألمّ بكل تفاصيلها من خلال مسلسل "أنا وانت وبابا في المشمش".

وفي فيلم "الشيطانة التي أحبتني"، قدم المنتصر بالله، وصلة كوميدية بارعة جمعته بالفنان محمد صبحي، وعائشة الكيلاني، "والله يا مدام أنا أول ماشفتك قلت إنك مش مرات أخويا.. صلاح هو اللي جوز أختي"، لترد عليه "يا ناعم يا خفيف الظل يا ظريف انت يا رخم".

وتعد مسرحية "شارع محمد علي" أشهر الأعمال التي جسّد فيها المنتصر بالله شخصية "شلولخ" المطرب صاحب الصوت الرديء، ونجاحه في تقديم مبارزة كوميدية جمعته بالفنان الكوميدي وحيد سيف.

ومع الأستاذ فؤاد المهندس، وقف المنتصر بالله، أمامه بـ"النِد" وقدم كوميديا على طريقة "هات وخد"، ولم يقف مجرد تابع أمام الأستاذ خلال مسرحية عشان خاطر عيونك، "رحت عن الـ.. وقابلت الـ.. مش أنا الـ..".