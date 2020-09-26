ابنة عمرو دياب تلعب كرة القدم باحترافية: "بتنططها بس ما بتعرفش تصد"

علاقات و مجتمع

عبر خاصية "استوري" على حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، فاجأت كنزي ابنة المطرب عمرو دياب، متابعيها بنشر مقاطع فيديو جديدة لها، خلال ممارستها رياضة كرة القدم في ملعب رياضي متوسط الحجم بصحبة صديقتها.

وأطلت "كنزي" بأزياء رياضية فضفاضة، مرتدية بنطلون أبيض غير منقوش، و"شيرت" بأكمام طويلة، مع تسريحة شعر إنسيابية تحمل بعض التموجات.

وضمن 3 مقاطع فيديو، ظهرت ابنة المطرب عمرو دياب خلال "تنطيط" كرة القدم على قدميها وركبتيها عدة مرات متواصلة، مستعرضة مهارتها في تلك الرياضة، فضلًا عن ظهورها كـ"حارس مرمى" أثناء تسديد صديقتها كرة القدم عليها، والتي سددت هدف في شباكها.

وخلال الساعات الماضية، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو، الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "شكلك هتنافسي محمد صلاح"، و"جميلة ورقيقة حتى وأنتي بتلعبي كورة"، و"الكورة سهلة ليه مصدتهاش".

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يشار إلى أن كنزي اعتادت مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تفاصيل حياتها اليومية، حيث تعتبر واحدة من الناشطات والمتفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشاركت كنزي، عبر حسابها، صورة برفقة أصدقائها، وظهرت بملابس صيفية، حيث ارتدت "ستوميك" كاشف البطن، باللون البني، اعتمدت على الماكياج الهادئ، واضعةً أحمر للشفاه باللون البينك، وفضلت ترك شعرها منسدلا على كتفيها.

ولقيت الصورة التي شاركتها كنزي، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم مع إطلالتها، وتلقت مئات التلعيقات، كان أبرزها،" بنت الهضبة، فخر عيلة دياب، جميلة جميلة، رقيقة وكيوت".