7 أشياء تحدث لجسمك عند البدء في تناول العسل الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

يحتل العسل مكانة رائعة وسط المنتجات الغذائية الطبيعية، فهو ليس مجرد منتج ذو مذاق شهي، بل إنه يلعب دورا مهما في تزويد الجسم بطاقة.

للعسل فوائد متعددة ذكرها موقع "be healthy"، خاصًة عند بدء الجسم في تناوله وهي:

1- يسرع عملية التمثيل الغذائي:

العسل غني بالكربوهيدرات، لذلك يستخدم لتقوية الجسم، حيث إنه يحتوي على الفيتامينات والمركبات المعدنية.

2- يكافح اضطرابات العين:

يستخدم العسل منذ فترة طويلة لمعالجة أمراض العيون، وخاصًة التهاب القرنية، وقرحة القرنية، وأحيانًا يتم رش محلول العسل على الغشاء المخاطي.

3- يحارب الأرق:

يقول الأطباء إن العسل هو أفضل وسيلة للنوم الهادئ والعميق، فإذا كنت تنام بصعوبة أو نومك خفيف وبعد الاستيقاظ لا يمكنك النوم مرة أخرى، يجب عليك تناول ملعقة كبيرة من العسل كل يوم.

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4- يحسن عمل الجهاز الهضمي:

بسبب ارتفاع نسبة السكر والأحماض العضوية، يؤدي العسل إلى تهيج الغشاء المخاطي في الجهاز الهضمي، وبالتالي يسرع عملية التفريغ ويخففها.

5- يعالج الالتهابات الفيروسية والبكتيرية:

يعالج الالتهابات الفيروسية والبكتيرية في الجهاز التنفسي، مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

6- مفيد للبشرة:

يعمل على تنعيم البشرة، وتناوله يوميًا لا يعرضها للجفاف أبدًا، ويزيد من بريقها، لذلك يدخل بنسبة كبيرة في مستحضرات التجميل.

7- يمنح مزيد من الطاقة:

يعوض العسل الجسم بالطاقة، لذلك يعوض الرياضيون ما يفقدونه من مجهود خاصًة المشاركين في المسابقات والألعاب التي تطلب مجهود بدني كبير وعقلي أيضَا.