6 أسباب وراء ضرورة غسل "ملاءات السرير" كل أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يعرف معظمنا أهمية غسل الملاءات والوسائد بانتظام، ولكن لا يعرف الكثير منا بالضبط ما يتراكم عندما لا نغسل أو نستبدل الفراش بما فيه الكفاية، لذا من الأفضل غسل الملاءات كل أسبوع، حسب ما جاء في موقع "glam".

1- الصحة العامة:

ستندهش من كمية البكتيريا وخلايا الجلد الميتة التي يمكن أن تتراكم على ملاءاتك من التعرق، خاصة في المناخات الأكثر دفئا، ويمكن لبيئة غرفة النوم غير الصحية أن تضعف مناعتك وتجعلك أكثر عرضة للإصابة بالمرض أو العدوى.

2- منع الحساسية

يمكن أن ينمو عث الغبار والعفن في فراشك نتيجة التعرق أو سيلان اللعاب أثناء نومك أو تناول الوجبات الخفيفة في السرير أو النوم بشعر رطب.

ويتغذى عث الغبار على خلايا الجلد الميتة، والتي يمكن أن تتراكم على الملاءات إذا لم يتم غسلها بانتظام، ويمكن أن يؤدي هذا العث إلى زيادة الأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الشائعة، ما يسبب نوبات الربو أو أعراض أخرى مثل العطس والسعال والطفح الجلدي.

3-البشرة الصافية:

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يمكن أن يؤدي النوم على الوسائد المتسخة إلى ظهور البثور والتهاب الجريبات وكذلك تفاقم الأكزيما؛ بسبب جفاف الجلد وفرط نشاط مستعمرات البكتيريا.

لذا من الأفضل غسل أو استبدل أكياس الوسائد كل بضعة أيام، إذا كانت بشرتك حساسة أو معرضة لظهور البثور، ووجدت إحدى الدراسات أن غطاء الوسادة يحتوي على بكتيريا أكثر من مقعد المرحاض.

4-النوم الأمثل:

وفقا لمسح أجرته مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية مؤخرا، ينام أكثر من 75 في المائة من الأشخاص بشكل أفضل عن وضع ملاءات جديدة، لذا فإن الغسيل المنتظم للملاءات وتغيير الفراش يساعدك على النوم بشكل أفضل.

5-راحة البال:

يساعد تنظيف ملاءاتك أسبوعيا وترتيب سريرك يوميا على جعلك في إيقاع تبني عادات صحية ويزيد من إنتاجيتك، كما قال تشارلز دويجم، مؤلف كتاب The Power of Habit ، "يرتبط ترتيب سريرك كل صباح بإنتاجية أفضل، وإحساس أكبر بالرفاهية، ومهارات أقوى في الالتزام بالميزانية"، ويؤدي أيضا الاهتمام بالأعمال المنزلية وخلق بيئة منزلية نظيفة إلى إحداث تأثير ويحفزك على بناء عادات صحية أخرى في يومك.

6-مساحة ومظهر الغرفة:

من المحتمل أن يكون سريرك هو النقطة المحورية في غرفة نومك، لذا فإن الحفاظ على نظافة الفراش يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مظهر الغرفة ولونها، وعلى العكس يخلق السرير غير النظيف والفوضوي إحساسا بالفوضى التي يمكن أن تؤثر على جوانب أخرى من حياتك، ومن ناحية أخرى، فإن السرير المصمم جيدا يخلق الأساس لمساحة أنيقة ورائعة من الناحية الجمالية.