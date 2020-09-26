8 فوائد للحرنكش.. واحذر ضرره في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الحرنكش من الفواكه التي يفضل الكثير تناولها، لمذاقه الشهي، فضلا عن احتوائه على العديد من الفوائد والفيتامينات المهمة لجسم الإنسان.

وفي هذا الصدد يستعرض لكم "الخليج 365"، فوائد تناول الحرنكش، حسب ما أوضح الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية.

الفوائد:

- مليء بنسبة جيدة من الكربوهيدرات.

- يحتوي على نسبة من السكريات البسيطة.

- غني بالعديد من المواد المضادة للأكسدة.

-يحتوي على نسبة جيدة من الحديد.

- به نسبة جيدة من فيتامين أ، ومن الزنك.

- من الفواكه ذات الدهون القليلة.

- يحتوي على نسبة جيدة من الألياف.

- يعتبر من ضمن الفواكه المسموحة لمرضى السكر ولكن بكمية محددة.

Advertisements

وأكد استشار التغذية، أن هناك حالة واحدة يكون فيها تناول الحرنكش ضارا، وهي الإفراط في تناول، إذ يؤدي إلى:

- اكتساب الجسم المزيد من السعرات الحرارية، وبالتالي يؤثر على الوزن.

- إدخال نسبة زيادة من السكريات إلى الجسم، ومن ثم يؤثر على معدل سكر الدم.

أشار استشاري التغذية إلى أنه من الأفضل تناول 4-5 ثمرات في اليوم بمثابة ثمرة فاكهة كحد أقصي، ولا يفضل تناوله لمرضى قروح الجهاز الهضمي، نظرا لمذاقه اللاذع.

نصح ربات المنزل، قبل تناول الحرنكش يجب التأكد من:

- غسله جيدا للتخلص من الأتربة، ثم تجفيفه وحفظه للتناول.

- التأكد من أن الثمرة خالية من أي جروح أو إصابات.

- التأكد من عدم تعرض الحرنكش لأشعة الشمس بشكل مباشر.

- التأكد من أنه معروض بشكل جيد يحميه من الملوثات الأخرى مثل عوادم السيارات و الحشرات والأتربة.

- يجب على البائع اتباع الإجراءات الاحترازية وهي كالتالي، ارتداء الكمامة الطبية والجوانتي.

لفت "حماد"، إلى أن الحرنكش من الفواكه التي تؤكل بقشرها، لذلك لا داع لإزالة القشرة الخارجية، ويمكن تناوله بهذه القشرة، حيث إنها تحتوي على نسبة جيدة من الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن.