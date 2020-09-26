للرجل.. تصاميم بدل ستختارها في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - يفضل الكثير من الرجال اعتماد البدل في مختلف إطلالتهم، إذ تمنحهم قدرا من الجاذبية والأناقة.
ومع بداية كل موسم؛ تحرص الماركات العالمية على تقديم مجموعة متنوعة من البدل، لتناسب مختلف الأذواق والمناسبات.
وللرجل.. هذه تصاميم البدل التي ستختارها في الشتاء، لإطلالة جذابة ومتميزة:
بدلة من Eleventy
إذا كنت تبحث عن إطلالة جذابة وأنيقة، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الأنيق بين موديلات البدل الرجالية من Eleventy، وهي بدلة مخملية مضلعة بقطعتين.
وتتمتع هذه البدلة بطية صدر بارزة، وأزرار أمامية، وأكمام طويلة، وجيب مفتوح عند الصدر، وجيبين جانبيين مفتوحين، ويتميز البنطلون بأرجل مستقيمة وحزام مطاطي، وجيبين بقلاب في الخلف.
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بدلة من Etro
لإطلالة أكثر أناقة في شتاء 2020، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الأنيق بين موديلات البدل الرجالية من Etro، من الصوف، وبنقشة كاروهات.
وتتمتع هذه البدلة بطية صدر على شكل حرف v، وجيب مفتوح عند الصدر، وأزرار أمامية، وجيبين أماميين، ويتمتع البنطلون بجيبين جانبيين مفتوحين، وآخرين بالخلف، وحلقات للحزام.
بدلة من Brunello Cucinelli
إذا كنت مدعواً على حفل أو سهرة مسائية في شتاء 2020، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الأنيق بين موديلات البدل الرجالية، من Brunello Cucinelli.
ويعد هذا التصميم من البدل الرسمية المكونة من قطعتين، وتتمتع بتصميم بلونين، وطية صدر بارزة على شكل حرف v، وأكمام طويلة، وأزرار أمامية، وجيب مبطن عريض عند الصدر، وجيوب أمامية مبطنة.
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بدلة من Neil Barrett
إذا كنت تبحث عن إطلالة كلاسيكية هادئة في شتاء 2020، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الأنيق بين موديلات البدل الرجالية من Neil Barrett ، بتصميم مجسم.
وتتمتع هذه البدلة بطية صدر على شكل حرف v، وأزرار أمامية، وجيبين أماميين بقلاب، وجيب عند الصدر، وأكمام طويلة.
بدلة من Canali
إذا كنت تبحث عن إطلالة جريئة وجذابة في شتاء 2020، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الأنيق بين موديلات البدل الرجالية من Canali، بتصميم مضلع.
وتتمتع هذه البدلة بطية صدر على شكل حرف v، وجيب عند الصدر، وأزرار أمامية، وأكمام طويلة، وجيبين جانبيين، بينما يتمتع البنطلون بخصر متوسط، وجيبين جانبيين أماميين، وآخرين خلفيين، وأرجل مستقيمة.
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