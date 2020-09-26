للرجل.. تصاميم بدل ستختارها في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - يفضل الكثير من الرجال اعتماد البدل في مختلف إطلالتهم، إذ تمنحهم قدرا من الجاذبية والأناقة.

ومع بداية كل موسم؛ تحرص الماركات العالمية على تقديم مجموعة متنوعة من البدل، لتناسب مختلف الأذواق والمناسبات.

وللرجل.. هذه تصاميم البدل التي ستختارها في الشتاء، لإطلالة جذابة ومتميزة:



بدلة من Eleventy



إذا كنت تبحث عن إطلالة جذابة وأنيقة، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الأنيق بين موديلات البدل الرجالية من Eleventy، وهي بدلة مخملية مضلعة بقطعتين.

وتتمتع هذه البدلة بطية صدر بارزة، وأزرار أمامية، وأكمام طويلة، وجيب مفتوح عند الصدر، وجيبين جانبيين مفتوحين، ويتميز البنطلون بأرجل مستقيمة وحزام مطاطي، وجيبين بقلاب في الخلف.

تابعي المزيد: أجمل البدلات الكلاسيكية لرجل الأعمال الأنيق



بدلة من Etro

بدلة من Etro



لإطلالة أكثر أناقة في شتاء 2020، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الأنيق بين موديلات البدل الرجالية من Etro، من الصوف، وبنقشة كاروهات.

وتتمتع هذه البدلة بطية صدر على شكل حرف v، وجيب مفتوح عند الصدر، وأزرار أمامية، وجيبين أماميين، ويتمتع البنطلون بجيبين جانبيين مفتوحين، وآخرين بالخلف، وحلقات للحزام.



بدلة من Brunello Cucinelli

بدلة من Brunello Cucinelli



إذا كنت مدعواً على حفل أو سهرة مسائية في شتاء 2020، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الأنيق بين موديلات البدل الرجالية، من Brunello Cucinelli.

ويعد هذا التصميم من البدل الرسمية المكونة من قطعتين، وتتمتع بتصميم بلونين، وطية صدر بارزة على شكل حرف v، وأكمام طويلة، وأزرار أمامية، وجيب مبطن عريض عند الصدر، وجيوب أمامية مبطنة.

Advertisements

تابعي المزيد: تعرّفوا إلى أسرار أناقة محمد حماقي



بدلة من Neil Barrett

بدلة من Neil Barrett



إذا كنت تبحث عن إطلالة كلاسيكية هادئة في شتاء 2020، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الأنيق بين موديلات البدل الرجالية من Neil Barrett ، بتصميم مجسم.

وتتمتع هذه البدلة بطية صدر على شكل حرف v، وأزرار أمامية، وجيبين أماميين بقلاب، وجيب عند الصدر، وأكمام طويلة.



بدلة من Canali

بدلة من Canali



إذا كنت تبحث عن إطلالة جريئة وجذابة في شتاء 2020، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الأنيق بين موديلات البدل الرجالية من Canali، بتصميم مضلع.

وتتمتع هذه البدلة بطية صدر على شكل حرف v، وجيب عند الصدر، وأزرار أمامية، وأكمام طويلة، وجيبين جانبيين، بينما يتمتع البنطلون بخصر متوسط، وجيبين جانبيين أماميين، وآخرين خلفيين، وأرجل مستقيمة.

تابعي المزيد: الأمير هاري يحتفل بذكرى ميلاده وهذه أرقى إطلالته