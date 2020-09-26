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للرجل.. تصاميم بدل ستختارها في الشتاء

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - يفضل الكثير من الرجال اعتماد البدل في مختلف إطلالتهم، إذ تمنحهم قدرا من الجاذبية والأناقة.
ومع بداية كل موسم؛ تحرص الماركات العالمية على تقديم مجموعة متنوعة من البدل، لتناسب مختلف الأذواق والمناسبات.
وللرجل.. هذه تصاميم البدل التي ستختارها في الشتاء، لإطلالة جذابة ومتميزة:


بدلة من Eleventy 


إذا كنت تبحث عن إطلالة جذابة وأنيقة، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الأنيق بين موديلات البدل الرجالية من Eleventy، وهي بدلة مخملية مضلعة بقطعتين.
وتتمتع هذه البدلة بطية صدر بارزة، وأزرار أمامية، وأكمام طويلة، وجيب مفتوح عند الصدر، وجيبين جانبيين مفتوحين، ويتميز البنطلون بأرجل مستقيمة وحزام مطاطي، وجيبين بقلاب في الخلف.

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بدلة من Etro 

بدلة من Etro 
بدلة من Etro 


لإطلالة أكثر أناقة في شتاء 2020، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الأنيق بين موديلات البدل الرجالية من Etro، من الصوف، وبنقشة كاروهات.
وتتمتع هذه البدلة بطية صدر على شكل حرف v، وجيب مفتوح عند الصدر، وأزرار أمامية، وجيبين أماميين، ويتمتع البنطلون بجيبين جانبيين مفتوحين، وآخرين بالخلف، وحلقات للحزام.


بدلة من Brunello Cucinelli 

بدلة من Brunello Cucinelli 
بدلة من Brunello Cucinelli 


إذا كنت مدعواً على حفل أو سهرة مسائية في شتاء 2020، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الأنيق بين موديلات البدل الرجالية، من Brunello Cucinelli.
ويعد هذا التصميم من البدل الرسمية المكونة من قطعتين، وتتمتع بتصميم بلونين، وطية صدر بارزة على شكل حرف v، وأكمام طويلة، وأزرار أمامية، وجيب مبطن عريض عند الصدر، وجيوب أمامية مبطنة.

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بدلة من Neil Barrett 

بدلة من Neil Barrett 
بدلة من Neil Barrett 


إذا كنت تبحث عن إطلالة كلاسيكية هادئة في شتاء 2020، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الأنيق بين موديلات البدل الرجالية من Neil Barrett ، بتصميم مجسم.
وتتمتع هذه البدلة بطية صدر على شكل حرف v، وأزرار أمامية، وجيبين أماميين بقلاب، وجيب عند الصدر، وأكمام طويلة.


بدلة من Canali 

بدلة من Canali 
بدلة من Canali 


إذا كنت تبحث عن إطلالة جريئة وجذابة في شتاء 2020، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الأنيق بين موديلات البدل الرجالية من Canali، بتصميم مضلع.
وتتمتع هذه البدلة بطية صدر على شكل حرف v، وجيب عند الصدر، وأزرار أمامية، وأكمام طويلة، وجيبين جانبيين، بينما يتمتع البنطلون بخصر متوسط، وجيبين جانبيين أماميين، وآخرين خلفيين، وأرجل مستقيمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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