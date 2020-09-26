"زينب" زوجة أحمد حسن تحتفظ بصورها بدون الحجاب رغم عودتها لارتدائه (صور)

علاقات و مجتمع

بعد مرور ساعات على عودة "اليوتيوبر" زينب محمد زوجة أحمد حسن، للظهور بالحجاب مجددًا، من خلال عدة صور عبر حسابهما الرسمي على موقع "إنستجرام"، إلا أن الثنائي لا زالا يحتفظان بصور لـ"زينب" بدون حجاب عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتأتي إطلالة "اليوتيوبر" ضمن أول إطلالة بعد إخلاء سبيلهما في قضية استغلال ابنتهما بغرض التربح بكفالة مالية.

أول ظهور لأحمد حسن وزينب بعد الإفراج عنهما

وبالأمس، نشر "اليوتيوبر" أحمد حسن أول صور تجمعه بزوجته بعد الواقعة، وفاجأ متابعيه على "إنستجرام" بعودة زينب للظهور بالحجاب مجددًا، مطلة بطرحة سوداء اللون، وفستان أسود طويل وفضفاض مزين بنقوش بيضاء، فيما ارتدى "حسن" أزياء كاجوال قاتمة اللون، خلال احتضانه وتقبيل زوجته.

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وعلق "اليوتيوبر" على المواد المصورة، قائلًا: "الحمد لله"، كما نشر صورتين عبر خاصية "استوري" على "إنستجرام"، قائلا: "سنعود قريبا"، وسط تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقترب من الـ100 ألف إعجاب، ومئات التعليقات خلال فترة قصيرة، أبرزها: "مبروك على الحجاب"، و"يارب تكون التجربة دي غيرت في حياتكم"، و"ياريت تكونوا اتعظتوا من اللي حصل".

إخلاء سبيل أحمد حسن وزينب بكفالة مالية

واستكملت النيابة العامة استجواب المتهمين، أحمد حسن وزوجته زينب، اللذين أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما، وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها.

وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر سيادته بإخلاء سبيل المتهمين، إذا سددا ضمانًا ماليا قدره "أربعون ألف جنيه"، وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها، لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.